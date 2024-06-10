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《間諜家家酒》確定製作第三季！安妮亞萌躺彭德懷中視覺曝光

記者楊智仁／綜合報導

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。日前，官方帶來好消息，《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季製作確定，同時公開最新的動畫主視覺圖。

▼《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季製作確定。（圖／翻攝自@spyfamily_anime）▲▼間諜家家酒。（圖／翻攝自@spyfamily_anime）

風靡全球的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》融合間諜與家庭溫馨日常，可愛又爆笑喜劇是許多觀眾每周精神糧食。動畫播出後，安妮亞幾乎已成為國民女兒，各種顏藝、互動融化所有粉絲。第二季於 2023 年播出後《間諜家家酒》討論度依舊不減，郵輪篇緊湊且精彩的戰鬥場景讓粉絲們感受約兒魅力；不僅如此 2024 年初登上台灣大銀幕的《SPY×FAMILY CODE: White》繳出 1.2 億台幣票房好成績，可以說是今年最熱門動畫劇場版之一。

6 月 9 日下午，官方正式宣布《間諜家家酒》第三季製作確定，同時公開動畫角色設計嶋田和晃、和藝術總監吉田ユニ設計的首張視覺宣傳圖，只見安妮亞依偎在彭德懷中，五道燈光化作星星圖案照亮著他們。按照過去動畫進度，第三季應該會從原作漫畫第 60 話左右（約單行本第 9 卷）開始，至於詳細播出時間則有待官方進一步公開。

關鍵字：間諜家家酒

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