《柯南》最新劇場版主題Café開幕！基德、平次餐點融北海道特色

記者楊智仁／綜合報導

2024 日本票房冠軍，台灣粉絲引頸期待新電影《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將在台上映，台灣動漫主題餐廳 MyAnime Café 劇場版主題 Café 目前已正式開跑，即日起至 7 月 25 日檔期橫跨台灣上映日，不僅以劇場版及角色設定呈現店內裝潢及系列餐點，用餐還可獲得精美特典，來店沉浸在劇場版氛圍，更有最新劇場版周邊商品提供選購。

▼《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》主題 Cafe。（圖／曼迪提供）

《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》以柯南、怪盜基德、平次為主角，圍繞北海道的寶藏及名刀展開奪寶推理戰，日本上映後票房極快速度突破 140 億，創下系列作最高票房紀錄。這次《名偵探柯南 100萬美元的五稜星 x MyAnime Café》以創意蔬食料理為特色，推出以柯南、基德、平次、和葉、小蘭等知名角色餐點，例如以立繪印象打造柯南的「五星米花漢堡」、曾表示大阪燒要配飯的平次有「大阪飯飯御好燒」、結合劇場版所在地北海道概念的基德「北海道白醬燉飯」、本作 CP 擔當平次與和葉的「紅莓青蘋聖代」等等，均與作品或角色設定息息相關。

現場除了特色餐點以及滿滿《柯南》新劇場版周邊之外，點餐贈送最新劇場版美圖特典，參加滿額集點活動還可獲得限定以本次劇場版專屬角色立繪製作一共 9 名角色胸章。《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將於 6 月 28 日在台上映，柯南迷們不妨至三創生活園區 7 樓 MyAnime Café 體驗系列最賣座劇場版的魅力。