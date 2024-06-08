40年動畫公司破產！偷拍醜聞、亂投資　賣福音戰士、天元突破也救不了

記者蘇晟彥／綜合報導

曾擁有《新世紀福音戰士》、《天元突破》等多個膾炙人口IP、被粉絲譽為最強動畫公司的 Gainax ，7日在官網正式宣佈破產，公告中指出，已於5月29日遞交公司破產申請，儘管公司曾擁有諸多熱門作品IP，但因為投資失利、偷拍醜聞等等，有大量債務無法償還因此遞交申請，消息一出讓不少粉絲惋惜與譁然。

▼曾擁有諸多熱門IP的Gainax宣佈破產。



從1984年成立的Gainax ，曾推出過舊版《新世纪福音戰士》、《天元突破》等膾炙人口的動畫作品，但在2012年時因為開始投資餐飲事業、沒有任何計畫成立CG公司，這些由當時高層決定，將公司私有化的管理方式讓整個財務狀況惡化、積累太多債務無力償還，爾後，相關的高層又開始成立多家冠上「Gainax」名義的公司，讓大量員工離職，其中包含庵野秀明（新世紀福音戰士導演）、今石洋之（天元突破導演）等等開始連製作動畫的能力都沒有。

接著在2018年時，公司交給對於製作影像完全不了解的卷智博擔任，隨後在2019年就爆發出練習生裸體照片，讓公司在財務狀況、名聲敗壞直接崩裂，完全失去營運的能力，儘管在許多外界幫助下曾經重新改制，但最後卻發現更多債務、未經授權販賣IP等等行為，最後決定提交破產申請。

在公告最後表示，感謝粉絲們40年來支持，同時也澄清許多商標的歸屬權，期盼外界不要再被一些假公司給欺騙。