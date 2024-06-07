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特戰上海大師賽／TH日落之城「教科書教學」全場嗨炸　13：1血虐100T

記者蘇晟彥／上海報導

《特戰英豪》上海大師賽總決賽將於 9日舉辦， 7日由敗部組 100T、TH爭取晉級機會，勝者將在明日（ 8 日）與G2爭取最後進入總冠軍賽的門票，而相較於前一場的GEN、G2，100T及TH第一場打得更加膠著，但在第二場100T放出TH最擅長的「日落之城」，直接展開教科書教學，以13：1驚人壓制拿下第二分，以2：0晉級下一輪。

▼TH在第二局血虐100T拿下勝利。（圖／RIOT提供）

▲▼ TH 。（圖／RIOT提供）

首場由100T選擇劫境之地，前期在進攻方時展現出極為壓制節奏，在進入在攻守互換前就先拿下8分，但在互換後100T找回狀態，一口氣將比分拉回，雙方進入拉鋸戰，最終TH以15：13的分數艱難拿下首局分數。

第二張圖則由TH選擇自己極為拿手的日落之城，面對這張連賽評意外100T願意放出的圖，在這次系列賽中TH勝率接近80%，在開局後果不其然展開教科書式表演，以13：1的分數血虐100T，將比賽乾淨利落結束，以2：0的成績拿下勝利，將在8日與G2爭奪最後一張決賽門票。

▲▼

在賽後採訪時，100T成員臉色凝重，能認同今天的狀況極糟糕，但強調會正視新地圖的訓練，重複「會認真練習日落之城」，也表示在這次賽事學習到很多寶貴經驗，之後會吸取教訓。

而TH在接受賽後採訪時，被問到關於日落之城的問題，成員表示雖然不能透露太多，但能說的是所有人對於「日落之城」這張圖的地圖理解很強；針對後面兩天的賽事，尤其是在明天將對上上一輪擊敗他們的G2，但團隊認為已經有過對陣的經驗，這是有東山再起的機會；最後在這次站上這麼大的舞台，面對這麼多觀眾，成員反而認為聽到粉絲的吶喊，會激勵自己在比賽的熱忱，希望可以繼續把這個舞台當作展現自己的機會。

關鍵字：特戰英豪上海大師賽

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