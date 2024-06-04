神人把《七龍珠》整套漫畫書背變立體模型　LED燈光絕美現經典

記者楊智仁／綜合報導

日本知名作家《七龍珠》鳥山明今年 3 月因急性硬膜下血腫逝世享壽 68 歲，讓全世界都感到哀痛，不過老師所帶來的作品無時無刻都是大家心中最美好的回憶，近期許多人都用自己的方式來紀念經典。先前日本推主 かも丸 ( @ginneko62 ) 就製作出整套的《七龍珠》漫畫書背立體模型，完成度超高讓許多網友紛紛讚嘆其高超手藝。

▼《七龍珠》漫畫書背立體模型。（圖／翻攝自@ginneko62推特）

《七龍珠》如果收齊整套漫畫按照順序排列，書背的圖案可以變成一幅完整圖畫，而這次 かも丸 就以這幅圖製作出立體模型，當然他並不是直接把整套漫畫書中間切掉，首先 かも丸 用一大塊發泡保麗龍磚當作基底，再印下每本《七龍珠》書背貼到保麗龍磚上，這樣子看起來就像是一整套漫畫的模樣。

在發泡保麗龍磚中間放上玻璃盒後，一切的前置作業就已經準備就緒，接下來 かも丸 把蒐集已久的每個《七龍珠》模型擺進去，甚至還有些從書背內側固定住製造浮在空中的感覺，再搭配 LED 燈光，藍色特效一打上去場景不只還原更增添了美麗以及神祕的感覺。該模型 PO 上社群後立刻引發討論並吸引大量網友按讚，目前已經接近 1000 萬次查看。