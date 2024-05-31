《格林童話變奏曲》大玩角色對調　詭譎改編逼出原作故事迷雞皮疙瘩

文／女子學

日本動畫單元劇《格林童話變奏曲》，劇情改編自格林兄弟童話故事，將許多耳熟能詳的童話情節，在保留關鍵元素的前提下做大幅改動，從原本19世紀的歐洲大陸，搬移到了現代日本或是遙遠未來的宇宙拓荒，顛覆既有認知的翻轉情節，使熟讀《格林童話》的觀眾在一篇篇刻劃人性黑暗的單元劇中，再次感嘆編劇的巧思，因不寒而慄的情節豎起了渾身雞皮疙瘩。

動畫製作公司WIT STUDIO曾以《進擊的巨人第二季》、《國王排名》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》盛受動畫迷盛讚，這次大改溫馨風格，推出弔詭情節的原創網路動畫更是令人耳目一新。《格林童話變奏曲》集結豪華的聲優陣容，包含釘宮理惠、佐倉綾音、竹達彩奈等，均可稱是現今日本配音員的中流砥柱，為動畫中詭譎的人物設計注入靈魂。

▲《格林童話變奏曲》劇情改編自格林兄弟童話故事，集結豪華的聲優陣容。（圖／Netflix，下同）



改編19世紀歐洲民間故事，現代化改編展現更深層次的陰暗面

格林兄弟於19世紀編撰的歐洲民間故事集，其原始版本本就包含了暴力、黑暗的元素，譬如《灰姑娘》故事尾聲，仙杜瑞拉的繼姐們為了穿上玻璃鞋，不惜砍掉腳跟、腳趾，充斥以眼還眼的應報情節，到了現代潤飾成了我們熟知的版本。《格林童話變奏曲》改編經典童話故事，分別是《仙履奇緣》、《小紅帽》、《糖果屋》、《精靈和鞋匠》、《不萊梅樂隊》以及《哈梅恩的吹笛手》，夢幻且獨特的視覺風格，現代化的改編展現童話背後更深層次的意義及陰暗面。

格林童話的推出與時代背景息息相關，藉由故事團結當時的民族意識，並藉由故事中深刻的道德寓意，為孩童建立符合社會期待的價值觀；當時間回到現在，格林童話單調的故事既不符合現代人的期望，過時思想又難以得到共鳴，迪士尼版本的改編縱使美好，卻因其調性未必符合部分群眾所好，此時較為黑暗的改編，且為故事保留適當的留白，使劇迷通過內心詮釋角度的不同，因此得到不同領悟，屬實是本作品吸引人的原因之一。

大玩角色地位對調，精簡篇幅帶來無壓力的追番感受

首篇故事中，原型為「灰姑娘」的清子出生名門，自幼喪母的她請求父親再娶，期望擁有新的家人來陪伴。為了討好繼姐們，清子不惜換上舊衣、從事僕人的工作，兩位性格剛烈的繼姐感到百般疑惑，卻找不到清子加害的證據。隨時推進，溫順的清子受人疼愛，兩位繼姐反而成了凸顯清子的粗鄙人物；清子後續成功在子爵舞會上獲得青睞，事成後毒殺繼母又用計將繼姐趕出家門，彷彿棄置玩偶般地對待人們，只為博得一樂。

大改灰姑娘身為受害者的情節，刪去原作復仇的血腥場景，卻反而因為主角的內心險惡，感受別有一番的恐懼。受害者與加害者對調、反派也許並非只有邪惡面向，譬如吹笛人是追逐自由的領路人，或是小紅帽竟是偽裝獵物的獵人，也許新奇、也許荒謬，都是次次特別的嘗試。《格林童話變奏曲》以每集40多分鐘的篇幅，精簡敘述一段別出心裁的童話改編，全集數現已上架Netflix可供收看。

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