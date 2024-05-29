《火影忍者》20周年紀念動畫一年內播出　共4集滿滿回憶殺

記者楊智仁／綜合報導

《火影忍者》超過 20 年的精彩故事為觀眾們帶來許多回憶，原本官方去年還宣布推出完全新作動畫，只不過因為各種原因而延期。經過半年的等待，根據最新情報《火影忍者》共 4 集新作將會在「本財年」播出，也就是從現在起至 2025 年 3 月。

▼《火影忍者》新作動畫。（圖／翻攝自@NARUTOtoBORUTO）

《火影忍者》動畫自 2002 年播出至今超過 20 年，作品憑著超燃劇情搭配精彩戰鬥，在世界各地都擁有超多粉絲，從 2022 年官方開始展開一系列企劃，其中就包含共 4 集新作動畫，並透過「ROAD OF NARUTO」紀念宣傳影片，結合「遥か彼方、Go!!!、ブルーバード、Sign、Silhouette」等經典歌曲帶來滿滿回憶殺。只不過原本預計會在 2023 年 9 月播出的動畫，後來官方表示為了提升製作品質而無限期延後，令不少粉絲感到可惜。

經過許久的等待《火影忍者》新作動畫終於有了更多消息，近日東京電視台財務業績問答中，總裁表示全新 4 集動畫會在「本財年」播出，更有粉絲推測今年 9 月應該會是最佳時機，因為《火影忍者》漫畫是從 1999 年開始連載，屆時剛好滿 25 周年。主題曲部分則是延續經典，OP 為「GO!!!」20 周年紀念版，ED 則是翻唱過去歌曲「ビバ☆ロック」。