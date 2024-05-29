ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《火影忍者》20周年紀念動畫一年內播出　共4集滿滿回憶殺

記者楊智仁／綜合報導

《火影忍者》超過 20 年的精彩故事為觀眾們帶來許多回憶，原本官方去年還宣布推出完全新作動畫，只不過因為各種原因而延期。經過半年的等待，根據最新情報《火影忍者》共 4 集新作將會在「本財年」播出，也就是從現在起至 2025 年 3 月。

▼《火影忍者》新作動畫。（圖／翻攝自@NARUTOtoBORUTO） ▲▼火影忍者。（圖／翻攝自@NARUTOtoBORUTO）

《火影忍者》動畫自 2002 年播出至今超過 20 年，作品憑著超燃劇情搭配精彩戰鬥，在世界各地都擁有超多粉絲，從 2022 年官方開始展開一系列企劃，其中就包含共 4 集新作動畫，並透過「ROAD OF NARUTO」紀念宣傳影片，結合「遥か彼方、Go!!!、ブルーバード、Sign、Silhouette」等經典歌曲帶來滿滿回憶殺。只不過原本預計會在 2023 年 9 月播出的動畫，後來官方表示為了提升製作品質而無限期延後，令不少粉絲感到可惜。

經過許久的等待《火影忍者》新作動畫終於有了更多消息，近日東京電視台財務業績問答中，總裁表示全新 4 集動畫會在「本財年」播出，更有粉絲推測今年 9 月應該會是最佳時機，因為《火影忍者》漫畫是從 1999 年開始連載，屆時剛好滿 25 周年。主題曲部分則是延續經典，OP 為「GO!!!」20 周年紀念版，ED 則是翻唱過去歌曲「ビバ☆ロック」。

關鍵字：火影忍者

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366