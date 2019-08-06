玩家性別數量對調　調查指出女性玩家將在2020年超越男性

記者樓菀玲／台北報導

強調結合AI 大數據與區塊鏈而打造的全新遊戲生態平台 Playgroundz ，開發進度已進入趨於完整的第三階段，發布針對休閒經濟進行的一項研究顯示，女性在手機上花費和遊戲的人數已經漸漸比男性還多，而且女性遊戲玩家人數的增加預計將在2019年首次超越男性，但是在直播產業中男性仍占主導地位。

事實上，雖然男性仍以78％的多數佔據電競的主導地位，而且分別在直播媒體平台YouTube 和 Twitch 中佔70％和81.5％，但預計這種情況會有所改變。Playgroundz 執行長 Michael Yum 表示：「業內人士都已經在『因為女性遊戲玩家的崛起而改變自己遊戲業務的發展方向，這是無法改變的趨勢。』」，也特別表達業界為掌握商機，女性向的遊戲特別偏好由女性主導，通常在美術、音樂類別的項目，女生較有優勢，研發方面則男生相對勝出。

根據大數據肯定能支持這樣的論點：自2016年以來，在15-19歲的遊戲玩家每周平均花費的小時數增加了33％ ，而55歲以上的成年人自2016年起電玩遊戲使用率提高了16％。 2016年，女性佔電玩遊戲市場的47％，而在2019年，這一數字預計超過50％的遊戲玩家將成為女性，這是女性首次超過男性的里程碑，該類別代表了由於手游的興起而導致的遊戲型態根本的轉變。根據移動分析和銷售報告顯示，超過75％的女性遊戲玩家在手機上玩遊戲、60％在平板電腦上遊玩，其中68％的手機遊戲收入來自女性。

隨著網紅經濟的發展，造就如美國主播網紅 Tyler“Ninja”Blevins 等明星，能夠在一天之內透過玩遊戲Fortnite 能夠賺取了40萬至50萬美元；身為被時代雜誌評為百大最具影響力人物之一的高人氣實況主Ninja，在前日(8/2)他震撼離開Twitch轉移至微軟Mixer，第一個小時就迎來了大約30萬粉絲，迅速成為該平台最受關注的帳號之一。

而根據 Playgroundz 分析發現，自2016年以來，職業遊戲玩家的平均工資增長了347％，從平均每月2800美元增加到12,500美元，女性觀眾佔電競賽事觀眾的比例也已經來到30.4%。曾從事電競產業與直播平台的 Playgroundz 亞太區行銷總監謝德驊表示：「不少女孩子都喜歡玩遊戲，女生加入遊戲產業的比例越來越高，根據統計我們發現女性玩家的課金力已漸漸不輸給男性，其中日本更是世界第一，我們夢想電影《一級玩家》的世界，正在藍圖上逐步實踐。」