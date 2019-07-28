威剛XPG聯手林書豪旗下戰隊J.Storm　擴大國際電競版圖

記者樓菀玲／台北報導

隨著全球電競市場蓬勃發展，威剛科技旗下電競品牌XPG打造全系列標準配備，強勢推出全球首款雙單體PRECOG電競耳機等六大電競產品線，並重磅贊助NBA台裔球星林書豪旗下職業電競隊伍J.Storm。強強聯手，由XPG頂級設備助戰隊一臂之力，並自第一線職業選手提供更多產品的使用反饋，將提升全球電競玩家最佳的遊戲體驗。

XPG看準NBA總冠軍台裔球星林書豪旗下J. Storm職業電競戰隊的發展潛力，宣布攜手林書豪共創電競新格局。威剛科技董事長陳立白指出：「威剛科技長年投入國內外電競產業發展，除了電競硬體研發的本業，也不遺餘力地投入戰隊、賽事贊助及人才培育，積極推動電競產官學的合作，不僅從4月開始參與電競產學聯盟星光計畫，加強產學連結培育產業人才、深化電競運動產業的發展，並提升台灣在國際電競市場的競爭力。」

對於能與XPG合作，林書豪表示：「這次跟XPG的合作是很好的開始！我很喜歡玩電競遊戲，現在擔任榮譽隊長很像籃球場上的控衛，需要掌控全隊狀況。我會利用賽季中練球與比賽空檔關注選手和比賽的情況，常常給予我的選手信心，即使落敗了也會跟他們溝通不要氣餒。目前戰隊的戰績我已很滿意，今年DOTA2差一點打進世界賽，我相信他們會持續進步，現在有了XPG硬體的支援，拿下世界冠軍指日可待！」

目前J. Storm成軍屆滿兩年，戰隊成員分成兩支隊伍，分別專攻DOTA2與FORTNITE，並在國際賽事中屢創佳績，目前在DOTA2世界排名第21名(北美第4名)，並於2019年4月的WSOE( the world showdown of esports)奪冠。

除了J.Storm外，XPG也將持續在各國發掘極具潛力的電競戰隊，期盼用最頂級的配備將電競的潛力之星推上世界電競舞台。XPG和J.Storm榮譽隊長林書豪不僅在電競產業發展上有共同的目標，同時也非常重視青年人才的培育，現場林書豪更特地準備親筆簽名XPG電競滑鼠墊，未來將進行公開義賣活動，義賣所得將提供給本月甫於英雄聯盟LSC校園聯賽拿下冠軍的東泰高中電競專班，不僅是產學合作最佳展現，也鼓勵更多對電競有熱情的學生勇敢逐夢，期待能夠培養更多電競新星。

林書豪自國中起就開始對電玩著迷，現在仍常常利用賽後、通勤等空檔時間打電玩，今天(28)代表J.Storm正式與電競品牌XPG簽約後，現場立即試用XPG贊助J.Storm戰隊最新款PRECOG電競耳機，並邀請台灣知名實況主陸子玄Lois以及黑貓老師上台一起體驗遊戲快感。面對強勁的對手嗆聲，林書豪絲不遜色連續擊殺多位敵人，戰勝兩位實況主獲得第一名，現場再創一波「林來瘋」。

小試身手後，林書豪表示：「遊戲過程中讓我深刻感受到XPG各項產品在研發上的用心，PRECOG抗噪能力很強，未來一定能夠幫助J.Storm隊員在比賽上的表現，對此團隊都非常期待設備的升級。」實況主陸子玄也表示：「XPG的新耳機、鍵盤和滑鼠在遊戲中帶來的反饋非常好，相信很多玩家會因為XPG與林書豪J.Storm戰隊的合作，對於XPG的產品有更多認識。」

看準電競熱潮延燒，XPG不僅在固態硬碟效能與記憶體技術上屢成業界標竿，今年更開拓六大電競周邊產品線。包含全球首款雙單體PRECOG電競耳機、BATTLEGROUND XL PRIME滑鼠墊、XPG SUMMONER電競鍵盤、XPG BATTLE CRUISER與XPG INVADER電競機殼、XPG LEVANTE水冷散熱器以及XPG CORE REACTOR電源等產品，將於8月起在全球販售，滿足電競愛好者全方位的需求。

其中明星商品PRECOG電競耳機，不僅獲Hi-Res 認證，具有FPS模式、7.1虛擬聲道、音樂模式以符合玩家不同使用情境，更擁有絕佳音域與多層次震撼音效，內建ENC降噪技術更可有效去除干擾，大幅提升遊戲中對話清晰度。

XPG除了加強產品研發，也自行開發EPIC射擊遊戲，協助玩家真實體驗FPS模式和聽聲辨位的產品特性及效能，更可與玩家產生更多連結，貫徹品牌「GAME TO THE XTREME」的精神。下半年XPG將繼續拓展全新產品品項。