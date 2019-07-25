只有台北有！108間7-11化身《Pokémon GO》補給站和道館

記者樓菀玲／台北報導

看準寶可夢熱潮持續延燒，7-ELEVEN將於7月26日起與Pokémon GO 進行為期4個月的聯合應援活動！此活動為全台通路首創、官方正式授權合作，將台北108家門市變身寶可夢道館、補給站。

Niantic表示，Pokémon Go推出至今已滿3年，在iOS策略遊戲熱門排行榜中仍位居第6名，熱潮依舊不減。在這為期4個月的聯合應援活動期間，台灣的Pokémon GO訓練師將能從台北市中正區和松山區共108間7-ELEVEN補給站或道館，領取特殊任務、刷道具或加入傳說寶可夢團體戰。

Pokémon GO自Niantic的企業使命「徒步探險」中發展起來，鼓勵人們走出戶外。這次和7-ELEVEN聯合應援的合作關係，將為探索、運動和現實世界的社交互動創造新契機。

7-ELEVEN表示：「持續為消費者創造3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education），這次與Niantic 攜手合作，特別選在住宅、辦公商圈，方便民眾下班後就近在周邊的7-ELEVEN門市抓寶，預估帶動單店來客成長1~2成。」

Niantic商業發展部代表Gary Chang表示：「Niantic非常高興有機會能與7-ELEVEN一同合作，7-ELEVEN在台灣代表一種生活方式。我們希望看到Pokémon GO 不僅提供遊戲的樂趣，還能夠將人們帶到特定目的地，促進實體商店業務。」

合作門市列表



信義區

道生 信義區新仁里東興路57號

中山區

元大 中山區遼寧街110號1樓

朱崙 中山區朱崙街60號1樓

合江 中山區合江街60號

建欣 中山區建國北路二段13號1樓

潤泰 中山區八德路二段314號

威克 中山區南京東路三段208號1樓

國京 中山區南京東路三段21號1樓

復北 中山區復興北路164號1樓

興復 中山區興安街112號一樓

東崙 中山區八德路二段282號

鑫安江 中山區長安東路二段178號178-1號1樓

龍京 中山區龍江路104號1樓

松山區

明塑 松山區民生東路四段54號之2一樓

東鑫 松山區民生東路四段55巷10號

京城 松山區南京東路四段75之2號1樓

民復 松山區民生東路四段130號

東榮 松山區民生東路五段65號

台場 松山區八德路三段20-2號

京育 松山區南京東路四段52巷1號1樓

新復勢 松山區八德路三段200號202號1樓

健一 松山區健康路11號

影城 松山區八德路四段245巷35號

京東 松山區南京東路五段16號1樓

吉盛 松山區南京東路五段66巷3弄1號1樓

京復 松山區光復北路11巷44號

征東 松山區新東街15巷1號

聰明 松山區寶清街34號1樓

松民 松山區三民路10號

鑫壽 松山區延壽街323號

京佳 松山區南京東路五段229號231號1樓

北體 松山區北寧路66號

東勢 松山區南京東路四段133巷6弄1號

復春 松山區復興北路179號

新育商 松山區寧安街3巷11號1樓

復安 松山區民生東路三段130巷2之1號1樓

婦聯 松山區健康路224號

征唐 松山區新東街41-7號

樂得 松山區復興北路35號

復旦 松山區敦化南路一段5號

威京 松山區八德路四段151號

市大 松山區市民大道路四段105號

延新 松山區延壽街99號1樓

吉仁 松山區延吉街27-1號1樓

統威 松山區東興路13之1號

清愿 松山區八德路二段439號

南京 松山區南京東路三段303巷5號

朝福 松山區三民路115號

小巨蛋 松山區南京東路四段2號

庫德 松山區八德路二段366巷7號1樓

京寶 松山區南京東路五段291巷4之1號4之2號

敦化 松山區民權東路三段160巷9號1樓

東復 松山區復興北路313巷25號

延壽 松山區延壽街422號

民有 松山區民權東路三段108號

大安區

安松 大安區安東街50之2號50之3號50之4號

科建 大安區建國南路一段28號30號

佑安 大安區忠孝東路三段217巷1弄2號

建忠 大安區忠孝東路三段249號

中正區

博美 中正區武昌街一段45號1樓

大埔 中正區和平西路二段152號152之1號154號154之1號

新格蘭 中正區衡陽路27號

鑫台北 中正區黎明里忠孝西路一段35號一樓

漢慶 中正區漢口街一段82號1樓

興信鑫 中正區館前路59號1樓

鑫衡陽 中正區衡陽路6號1樓

中樂 中正區延平南路47號

重南 中正區武昌街一段1-2號1樓

鑫大孝 中正區黎明里重慶南路一段1-1號一樓

萬華區

成都 萬華區成都路96號1樓

萬和 萬華區萬大路184號

新艋舺 萬華區萬大路292號

開寧 萬華區西寧南路16號

鑫武昌 萬華區武昌街二段57號1樓

園舺 萬華區西園路二段140巷52號

鑫寶 萬華區寶興街 43號45號1樓

西寧南 萬華區西寧南路141號1樓2樓

廣明 萬華區昆明街285號之3之4

新寧南 萬華區西寧南路80號

新起 萬華區長沙街二段87號1樓

萬東 萬華區萬大路486巷61號63號1樓

捷盟 萬華區漢中街51號

六福 萬華區漢口街二段73號1樓

青園 萬華區青年路18號1樓

成昆 萬華區成都路68號1樓

漢中 萬華區漢中街185號187號

龍山 萬華區康定路203號205號1樓

萬大 萬華區萬大路245號247號1樓

凱富 萬華區西園路一段278號1樓

華江 萬華區華江里20鄰環河南路二段200號

萬忠 萬華區東園街28巷58號

華雙 萬華區環河南路二段252號

萬華 萬華區莒光路216號萬大路57號1樓

漢寧 萬華區西寧南路85號

昆福 萬華區昆明街30-1號30-2號1樓

鑫樂昇 萬華區武昌街二段114之3號

鑫日新 萬華區武昌街二段122之1號

興義 萬華區興義街6號8號1樓

雙環 萬華區環河南路二段207號

新峨嵋 萬華區峨嵋街111之2號之3號

寶昌 萬華區寶興街186號

華藏 萬華區西藏路107號107之1號1樓

國雙 萬華區新忠里西藏路125巷17號

萬長 萬華區東園街78號1樓

克難 萬華區萬青街168號

宏旭 萬華區西園路一段238號1之2樓

鑫青天 萬華區青年路144號

漢陽 萬華區昆明街197號199號1樓

＊7-11道館資訊