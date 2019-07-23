爐石戰記攜手樂高　揭露《奧丹姆守護者》改版及新卡牌

電競中心／綜合報導

《爐石戰記》全新資料片《奧丹姆守護者》將於台灣時間8月7日上市，並於上週開啟135張新卡牌揭露。今日《爐石戰記》與台灣樂高大使 (Ambassador of Recognized Lego online community) Cid Hsiao、當下影像工作室以及縮時影像創作者Jordan Tseng合作，透過樂高創作揭露全新卡牌「裂劈斧」







影片率先由定格動畫呈現樂高搭建出來的場景與人物，並藉由薩滿與聖騎士的對戰劇情，展示新卡「裂劈斧」的戰吼效果：為你場上的圖騰召喚分身。協助樂高製作的台灣樂高大使Cid表示，為力求角色和場景能高度還原，場景和人物部分共使用超過三千片樂高搭建而成。

此外，製作團隊也在場景細節下足功夫，背景中包含布質和獸骨等不同材質，團隊反覆嘗試不同樂高材料，力求高度還原。像是房屋上的旗幟，則為套用樂高海盜船上的風帆再進行修整。另一個影片焦點為等比例樂高武器製作，共使用近兩千片樂高打造長150公分、寬40公分、厚度6公分的真實版裂劈斧。

台灣樂高大使Cid表示創作的最大挑戰在於如何將《爐石戰記》平面的卡牌美術圖所勾勒出的武器，在現實中以立體方式呈現，並確保其結構穩定。為力求樂高版裂劈斧更加逼真，團隊在材料應用上再次下足苦心，斧柄部分使用反轉過後的樂高輪胎胎皮，營造出握柄綑綁皮革的感覺。





樂高版裂劈斧製作的縮時影片則由當下影像工作室進行拍攝，由於樂高拼組過程相對細微，且大多數時間都聚焦在創作者手部的極小範圍區域，如何強化手部動態營造出縮時感是最大困難。拍攝團隊經過多次模擬與試作後，最後以兩秒單位進行拍攝，並使用動態模糊Motion Blur深化手部動作殘影，打造出本次武器製作的縮時攝影。