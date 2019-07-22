2020台北國際電玩展公布形象設計　預定2019年2月6日開幕

記者樓菀玲／台北報導

2020台北國際電玩展(以下稱台北電玩展)將於2月6至9日在台北南港展覽館1館舉行，主辦單位首度公開以「Game to Gather」為Slogan發想的形象設計，強調遊戲連結彼此感情，透過主視覺中的外星生物融入電玩符號設計，傳達出只要按下開始鍵就能夠跨越界限串起所有人的情誼。

作為全球首發遊戲展會的台北電玩展除了每年吸引國內、外遊戲相關業者前來尋找商機之外，也主動前往海外拓銷尋找國際合作夥伴，積極為各國參展廠商與玩家搭建交流平台。根據經濟部工業局數位內容產業年鑑指出，2018年台灣遊戲市場營收以11%的成長率突破新台幣580億元，其中又以行動遊戲產值佔最大宗；市調公司AppAnnie也同期公布全球玩家課金排行榜，台灣分別在Google Play、iOS兩大平台位居第五。

自2014年開辦以來深獲各界好評的獨立遊戲專區，明年將統一正式命名為「INDIE HOUSE」，邀請更多來自各國的遊戲開發好手聯合參與，並以全新的展覽面貌與參觀者見面。2020台北國際電玩展「B2B ZONE商務區」將於2月6日登場，針對遊戲產業商務人士提供更具規模的展出內容與服務。

其內容包含IP授權、區塊鏈、開發營運、金流支付、數位廣告、雲端串流、電競週邊等。「B2C ZONE玩家區」明年首度與商務區同步開展，並擴大規模橫跨一、四樓展區，預計帶來近三百款的跨平台遊戲試玩，集結世界級選手與知名遊戲IP打造電競賽事，以及桌遊樂園、獨立遊戲專區、直播娛樂應用等多元主題內容。目前參展報名已於官方網站全面開放，期待各界遊戲業者與玩家一同共襄盛舉。