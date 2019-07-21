青眼白龍、噴火龍限定卡價值連城　玩卡牌遊戲還能是種投資？

▲這四張青眼白龍可是價值不斐。（圖／翻攝自推特「戦士使い雅」）

記者賴威志／綜合報導

集換式卡片遊戲（Trading Card Game，以下稱TCG）已經推出20多年，知名遊戲《魔法風雲會》被視為此種類型的開端，一直到後來遊戲王、神奇寶貝卡片遊戲的崛起。TCG的魅力除了能夠隨自己喜好來建構牌組進行對戰，收集自己喜歡或是稀有的卡牌也是有些人的目標之一。

TCG畢竟是濃厚商業味的遊戲，強度高或者是受歡迎的卡片通常會難以取得，甚至會成為賽事「限定卡」，讓玩家為追求這些卡片而大量投注金錢，這也讓玩家笑稱TCG根本不是遊戲、而是一種「投資」。

▲就是這張卡讓日本玩家笑稱「附錄才是本體」阿。 （圖片來源：vjump網站）

以遊戲王為例，像之前日本網友為了女兒幼稚園學費，忍痛割愛1999年官方舉辦JUMP祭典上才能取得的限定版青眼白龍，當時全球僅僅推出1000張，網拍價格每張高達30萬至40萬日圓。近期還有「V JUMP」7月號雜誌送的附錄新卡「抹殺的指名者」因為效果太強，轉賣價值居然是雜誌價格的2倍甚至是3倍以上，上市一天全日本書店就賣到缺貨。

▲原廠寶可夢卡已經很稀有，搭配上噴火龍的高知名度以及10級鑑定等級，讓這些卡身價水漲船高。（圖／翻攝自YouTube／Pawn Stars）

TCG的魅力不僅僅是在日本，其他國家的收藏家更是驚人，《魔法風雲會》最知名的牌黑框黑蓮花（Black Lotus）近期在eBay上以美金 87,672 元拍賣成交，相當於台幣 268 萬元，美國拍賣會近期也曾出售一盒1999年出產「未開封」的原廠寶可夢卡片，最後以5.6萬美元（約172萬台幣）成交，初版噴火龍更是極其稀有的夢幻逸品，若經過卡片鑑定公司BGS或PSA鑑定為10級，價值更高達5到10萬美元。

▲黑框黑蓮花絕對是TCG迷的傳奇。（圖片翻攝至eBay）

經過了20多年，TCG依舊風靡全球，就連在台灣也是大小賽事不斷，若想了解更多，7/28（日）就到台中弘光科技大學，參加「夏日電競feat.TCG趴」，新手到現場可以享受知名店家「牌牌戰」的TCG教學，像是寶可夢、魔法風雲會，甚至近期各大Youtuber的最愛Keyforge鍛鑰者全都有，老手也能夠參加趣味賽事以及特賣會，在這炎炎夏日抱個大獎回家！

賽事規則：

日期:7/28

人數上限:64人

報名費:50元

賽制:比照遊戲王大師規則4，2019/7月禁卡表。 BO1賽制 (一場定勝負)

規則：主牌組構成40-60張，額外15張 主牌組的每張卡片都只能使用一張。(例:青眼白龍在主牌組構成就是只能放一張，黑魔導也是只能放一張)

獎品：



冠軍-2019日本YCSJ大會限定決鬥者套組~特典卡+桌布+卡套-星導龍阿米萊爾

亞軍-1010補充包1盒

參加獎-1010卡包*1