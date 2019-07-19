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神域召喚與進擊的巨人聯動召開　組隊戰鬥驅逐巨人

電競中心／綜合報導

Ateam Inc製作發行的極致幻想RPG手機遊戲《神域召喚》，與人氣動畫《進擊的巨人》Season 2的合作聯動全面召開！

7月18日（四）起，與「進擊的巨人」Season 2的合作聯動召開。「艾連」與「里維」等人氣的調查兵團成員將在「神域召喚」的世界登場。原創劇情冒險「自由之翼的誓約」與合作限定的組隊戰鬥「盔甲巨人」降臨等，沿襲了「進擊的巨人」世界觀的精彩合作活動，不容錯過！

▲「神域召喚」與「進擊的巨人」合作聯動

調查兵團的「米卡莎」、「里維」、「克里斯塔」、「漢吉」4名合作限定角色登場。其中，「米卡莎」、「里維」為可覺醒角色。此4名合作角色可從「進擊的巨人慶典」及可每天免費召喚的「進擊的巨人免費召喚」中獲得。把握時間入手這些合作限定的強力角色吧！

▲「神域召喚」與「進擊的巨人」合作聯動

合作限定組隊戰鬥「盔甲巨人」登場。在本合作活動限定的特別舞台中，將重現與巨人戰鬥時那魄力十足的場面！「盔甲巨人」會使用硬質化的身體來發動攻擊。在其他組隊戰鬥中看不見的精彩戰鬥不容錯過！

▲「神域召喚」與「進擊的巨人」合作聯動

另外，攻略本活動收集一定數量的「盔甲巨人」晶石可解放「盔甲巨人」成為玩家可操控的角色。挑戰降臨收集硬幣，更有機會獲得合作限定「調查兵團的制服」、「立體機動裝置」等裝備！通關指定任務達成Bingo便可獲得豪華獎勵的「進擊的巨人Bingo」召開。努力完成任務集滿所有線條吧！

關鍵字：神域召喚進擊的巨人

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