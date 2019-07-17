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Swtich再推「電池加強版」機型　價格不變、電力提升83%

Swtich再推「電池加強版」機型　價格不變、電力提升83%（圖／翻攝自任天堂官方網站）

▲ Nintendo Switch 電池加強版將在今年 8 月下旬開始出貨。（圖／翻攝自任天堂官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

任天堂在 7 月 17 日於 Nintendo Switch 官方網站發出公告，表示 Nintendo Switch 電池加強版將在今年 8 月下旬開始出貨，本次所推出的 Switch 電池加強版可讓原本的 2.5 至 6.5 小時的遊戲時間，延長為 4.5 至 9 個小時，且售價和原本 Switch 相同，一樣均為新台幣 9780 元。

就目前官方網站釋出的資訊來看，Switch 電池加強版的基本外觀和原有的 Switch 幾乎沒有差異，不過在產品外包裝可以很明顯看得出來 Switch 電池加強版採用了鮮明的紅色系設計，讓消費者可以一眼辨識出差異，其他像是內容物、包裝等等均和原本版本一致。

本次任天堂所推出的 Switch 電池加強版，幾乎可以視作是現有 Switch 的後繼改良機種，再加上之後將在 9 月 27 日推出的《Nintendo Switch 勇者鬥惡龍 XI S 羅德版》同樣也會採用本次公開的電池加強版，從產品訂價不難看出任天堂意圖讓新款 Switch 取代現有機型。

另外從官方建議的《薩爾達傳說 曠野之息》遊玩時間來看，Switch Lite、Switch、Switch 電池加強版的遊玩時間分別是：4 小時、3 小時、5.5 小時，光是 Switch 和 Switch 電池加強版的遊戲時間就足足差了將近 2.5 小時，意味著電池續航幾乎是提升了 83%，可謂相當有感。

Swtich再推「電池加強版」機型　價格不變、電力提升83%（圖／翻攝自任天堂官方網站）

關鍵字：任天堂Switch

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