小雲寶寶、貝莉莓想吃麵！ROG電競聯盟趣味賽歡笑不斷

電競中心／綜合報導

歷經一個月，由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」在昨（7/13）日於台北RS休閒概念館信義店正式劃下句點，昨日在除了在網咖進行決賽外，也在決賽結束後由電競女神團小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori和粉絲一同進行趣味賽，現場歡笑聲不斷。





這次採用死鬥地圖，但所有人都沒有武器，原訂規則為只要有人陣亡就得吃下一杯營多麵杯麵，若是隊長死亡那全隊都得吃下一杯杯麵。沒想到賽事開始沒多久小雲寶寶隊的隊員就接連陣亡，甚至有人一口氣吃了三碗杯麵，而貝莉莓隊則「護主」心切，到了比賽中後期貝莉莓才陣亡一次，小雲寶寶則是躲了起來後來才被發現。雖然被擊殺不過當時杯麵幾乎已經全部被吃完，結果兩個隊長反而都沒吃到。





貝莉莓賽後說，原本以為是拼實力的比賽，這也是自己第一次參與這麼有趣的比賽，過去來網咖都是打比較認真的比賽。結果一落地發現連平底鍋都沒有，變成了搞笑的拳頭大戰，自己其實是有點想吃麵的，沒想到死了還是沒吃到。貝莉莓說：「沒想到現在網咖設備這麼好，我覺得搞不好以後大家都不用在家裡開台，可以來網咖開台了！」。被問到近期有什麼規劃，貝莉莓說自己未來除了實況方面也會有一些不一樣的規劃，像是一些科技型的影片，因為過去實況看到許多玩家對於配備都有疑問，因此也想到了這樣的題材。





小雲寶寶則說：「比賽相當有趣，但我不知道為什麼我的隊友都一直在吃麵！我的隊友一開場就跟我說我有兩碗麵要吃，結果後來還變成三碗，可能他們都餓了，但大家最後還是叫我不要再死了。」，小雲寶寶表示自己是第一次參加網咖的活動，其實滿喜歡這種近距離的互動，和過去都跟粉絲隔的比較遠很不一樣。被問到近況，小雲寶寶表示未來可能會把某些實況的時間移到做影片上，希望能把大家導向好的方向，而不是單純嘩眾取寵。在Youtube上會嘗試作一些Vlog的影片，也許大家可以在此看到小雲寶寶「平常都在幹嘛」，也是更為輕鬆的一面。

※合作網咖

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