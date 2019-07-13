ROG電競聯盟挑戰賽決戰台北 17歲少年電競專班生奪冠

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」，預賽於全台共16間ROG電競聯盟網咖進行了4週共8天激烈的賽事，產生了來自全台32位高手，今（7/13）日在台北RS休閒概念館信義店進行最後決賽。

本次除了在網咖進行決賽外， 也在三創華碩ROG展示店同步直播講評，現場將邀請專業賽評 Krapy 、 電競說書客 KH 現場講解比賽賽況。 電競女神團小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori、玥玥兒也到現場與粉絲互動和觀看比賽。

RS休閒概念館信義店擁有ROG玩家共和國最佳的硬體，以Intel I9-9900K搭配ROG Strix Z390-H Gaming 電競主機板、ROG Strix RTX 2080 O8G Gaming 顯示卡，以及ROG Strix XG32VQR 32吋的頂級曲面電競螢幕，讓選手能展現最佳實力。本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負，本次賽事總獎金為新台幣12萬8千元。

這次由於是經過預賽，選手皆有一定實力，競爭也更為激烈。第一場突擊步槍的對戰由YellowBoFish-_-率先搶下，第二場突擊步槍則由STR_Henry自遊戲中期就保持微幅領先到最後，第三場狙擊槍則由PeterPan0701率先奪下，經過加總計算後，由PeterPan0701取得冠軍，獲得20.000元的冠軍獎金。

PeterPan0701剛滿17歲，目前正要升高三。目前就讀於台中青年高中的電競班，最早是玩《英雄聯盟》、《鬥陣特攻》，不過後來由於《鬥陣特攻》的職業路比較窄，因此轉戰《絕地求生》，僅花一年多一點的時間就拿到了這次的冠軍，PeterPan目前也是校隊戰隊「青年勇士（Youth）」的成員之一。持續有參與職業賽，不過成績只能說普普，這次能拿到冠軍感覺很開心，第一場突擊步槍不小心自殺死了3次有點緊張，不過幸好有追分追回來。PeterPan表示這次網咖使用的ROG設備相當好，所以表現也比較好。PeterPan表示自己將拿獎金來升級電腦，目標會是新的Intel CPU。現在現在算是半職業，希望未來可以成為有薪水的職業電競選手。

對於現在尚未普及的電競專班，PeterPan表示學校上課分為幕前與幕後，但兩者都要學習，幕前就是做為選手來練習，幕後則會學習比賽的攝影、製播等技術。PeterPan表示自己知道做為職業選手的年齡沒辦法太久，頂多打到25歲。因此也正努力學習幕後技術來為未來的職場鋪路。