ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

DC正版授權！「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》

DC正版授權！「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》（圖／Garena提供）

電競中心／綜合報導

由Garena代理的動作闖關手遊《Garena魂斗羅：歸來》於7/11進行改版，本次改版新內容包含：A級英雄「綠箭俠」、S級英雄「亞當斯」、新模式「軍團試煉」以及燃燼之城新關卡。遊戲中也推出了一系列活動，包括限時折扣、加倍活動，以及副本掉落武器「碳纖維弓」碎片等；同時，官方粉絲專頁上也舉辦了軍團試煉的推廣活動，只要在貼文內分享自己的通關進度截圖，就有機會獲得「橙裝萬能碎片*5+綠箭俠碎片*5」。

官方表示，隨著本次改版而開放的A級新英雄「綠箭俠」來自DC宇宙，他不僅僅是一位英雄，更是一位超級英雄！遊戲中，綠箭俠擁有兩招主動技能─「綠箭」與「神箭連鎖」。綠箭將會隨機射出爆破箭、冰凍箭或閃電箭，不同屬性的箭將會帶來不同的攻擊效果。爆破箭會造成範圍且持續性的傷害；冰凍箭會降低敵人速度及冰凍敵人；閃電箭則是會造成暈眩效果。神箭連鎖則是在命中敵人後，讓綠箭俠瞬間移動到敵人面前，並接著給予多段傷害且擊飛敵人。在擁有特定武器後能解鎖羈絆技能「箭無虛發」、「正義裁決」、「烈弓屏障」、「命運天懲」、「暴烈戰意」讓綠箭俠在使用弓／弩武器時更加無往不利。

除了綠箭俠外，還有另外一位S級新英雄也加入了魂斗羅戰士的行列，那就是─亞當斯。穿著一身盔甲的亞當斯，擁有兩個主動技能─「領袖突擊」與「旋轉光刃」。領袖突擊帶有位移，第二段則是範圍傷害且會擊飛敵人；旋轉光刃則是一近距離的範圍攻擊技能。

燃燼之城的兩個新關卡「垃圾場‧荒蕪之地II」與「虛幻‧數字空間I」也於本次版本更新一併開放，垃圾場‧荒蕪之地II的BOSS「渦輪粉碎者」能無視重力地漂浮在空中，擁有三種型態並能自由切換，每次切換時都會造成全螢幕範圍的傷害，考驗戰士們使用防禦系天賦技能的時機點。

DC正版授權！「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》（圖／Garena提供）

此外，渦輪粉碎者在型態切換後，部分技能會產生變化，戰士們可要仔細觀察，找出最適合的躲避方式！虛幻‧數字空間I的BOSS「暗燼毀滅者」則是一個搭載粒子炮的飛行物體，戰士們可以透過左右移動來閃躲電流陣列，並利用上下走位來躲過粒子炮的激光掃射。但是，暗燼毀滅者的手炮能夠充能，充能完畢後將會釋放出激光脈衝，這時技能系天賦就是不可或缺的通關利器。

在本次的版本更新中也新增了一個全新軍團遊戲模式「軍團試煉」，玩家可與同軍團的好戰友們一起挑戰Boss，成功擊殺Boss後就能解鎖下一關卡，每成功通關一個關卡，就能獲得升級材料、碎片等豐富獎勵。其中最吸引人的莫過於橙S武器「冰河時代」及S級英雄「金屬比爾」碎片。

DC正版授權！「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》（圖／Garena提供）

關鍵字：手機遊戲Garena魂斗羅

推薦閱讀

純掌機的Switch有人要？ 剖析任天堂的 Lite 減法哲學

小玥姊姊開箱三創ROG體驗館　27吋4K螢幕幸福感噴發

Howhow現身 夏日電玩展開展首日玩家滿載而歸

國產遊戲《螢幕判官》正式上架 Google Play

號召救世主！《Hundred Soul百魂戰記》夏日電玩展現場搶先試玩

暑假走出來！　HOWHOW化身Acer Day大使推Swife 5

《絕地求生》PML第二季NVM逆襲奪冠　七月再戰NVM

台灣妖怪漫畫串連6間旅店　6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」

《侍魂 曉》總監將來台同樂 台灣首場授權賽事周末開打

《風之國度》與《精靈樂章》展開聯動合作　邀玩家夏日電玩展同樂

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

剖析任天堂的Switch Lite減法哲學

「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》

小玥姊姊開箱三創ROG體驗館

這就是美女／蝴蝶開台放送酥胸

冠軍雙胞胎談ROG電競聯盟挑戰賽

打賞女直播主135萬　土豪見面驚呆

鄰家女孩系實況主！跟著LULU開台啦

偶像大師美女聲優領軍來動漫日本館

Nintendo Switch Lite 正式發表

夏日電玩展開展首日玩家滿載而歸

最新新聞

剖析任天堂的Switch Lite減法哲學

小玥姊姊開箱三創ROG體驗館

夏日電玩展開展首日玩家滿載而歸

《螢幕判官》正式上架 Google Play

《百魂戰記》夏日電玩展搶先試玩

暑假走出來！　HOWHOW化身Acer Day大使推Swife 5

《PUBG》PML第二季NVM逆襲奪冠

環島捉妖！6旅店串連台灣魔神仔

《侍魂 曉》台灣首場授權賽事周末開打

《風之國度》邀玩家前來SGS同樂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366