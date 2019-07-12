DC正版授權！「綠箭俠」降臨《魂斗羅：歸來》

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由Garena代理的動作闖關手遊《Garena魂斗羅：歸來》於7/11進行改版，本次改版新內容包含：A級英雄「綠箭俠」、S級英雄「亞當斯」、新模式「軍團試煉」以及燃燼之城新關卡。遊戲中也推出了一系列活動，包括限時折扣、加倍活動，以及副本掉落武器「碳纖維弓」碎片等；同時，官方粉絲專頁上也舉辦了軍團試煉的推廣活動，只要在貼文內分享自己的通關進度截圖，就有機會獲得「橙裝萬能碎片*5+綠箭俠碎片*5」。

官方表示，隨著本次改版而開放的A級新英雄「綠箭俠」來自DC宇宙，他不僅僅是一位英雄，更是一位超級英雄！遊戲中，綠箭俠擁有兩招主動技能─「綠箭」與「神箭連鎖」。綠箭將會隨機射出爆破箭、冰凍箭或閃電箭，不同屬性的箭將會帶來不同的攻擊效果。爆破箭會造成範圍且持續性的傷害；冰凍箭會降低敵人速度及冰凍敵人；閃電箭則是會造成暈眩效果。神箭連鎖則是在命中敵人後，讓綠箭俠瞬間移動到敵人面前，並接著給予多段傷害且擊飛敵人。在擁有特定武器後能解鎖羈絆技能「箭無虛發」、「正義裁決」、「烈弓屏障」、「命運天懲」、「暴烈戰意」讓綠箭俠在使用弓／弩武器時更加無往不利。

除了綠箭俠外，還有另外一位S級新英雄也加入了魂斗羅戰士的行列，那就是─亞當斯。穿著一身盔甲的亞當斯，擁有兩個主動技能─「領袖突擊」與「旋轉光刃」。領袖突擊帶有位移，第二段則是範圍傷害且會擊飛敵人；旋轉光刃則是一近距離的範圍攻擊技能。

燃燼之城的兩個新關卡「垃圾場‧荒蕪之地II」與「虛幻‧數字空間I」也於本次版本更新一併開放，垃圾場‧荒蕪之地II的BOSS「渦輪粉碎者」能無視重力地漂浮在空中，擁有三種型態並能自由切換，每次切換時都會造成全螢幕範圍的傷害，考驗戰士們使用防禦系天賦技能的時機點。

此外，渦輪粉碎者在型態切換後，部分技能會產生變化，戰士們可要仔細觀察，找出最適合的躲避方式！虛幻‧數字空間I的BOSS「暗燼毀滅者」則是一個搭載粒子炮的飛行物體，戰士們可以透過左右移動來閃躲電流陣列，並利用上下走位來躲過粒子炮的激光掃射。但是，暗燼毀滅者的手炮能夠充能，充能完畢後將會釋放出激光脈衝，這時技能系天賦就是不可或缺的通關利器。

在本次的版本更新中也新增了一個全新軍團遊戲模式「軍團試煉」，玩家可與同軍團的好戰友們一起挑戰Boss，成功擊殺Boss後就能解鎖下一關卡，每成功通關一個關卡，就能獲得升級材料、碎片等豐富獎勵。其中最吸引人的莫過於橙S武器「冰河時代」及S級英雄「金屬比爾」碎片。