純掌機的Switch有人要？ 剖析任天堂的 Lite 減法哲學

記者周之鼎／特稿

任天堂前日發佈了Nintendo Switch的新一代衍生版掌機「Nintendo Switch Lite」，預計於9月20日發售， 台灣定價新台幣6180元。任天堂在公布 Nintendo Switch Lite 的隔天已經讓美、日股的任天堂股價分別大漲4.5％以上，顯見市場對 Nintendo Switch Lite 接受度可是相當高。

「Nintendo Switch Lite」可以遊玩大部分Nintendo Switch的遊戲，和原先Nintendo Switch最大的兩個不同點就是無法拆卸把手，以及無法放置於Nintendo Switch底座，因此無法連結電視遊玩，簡單的說就是一台純正、傳統的掌上型遊戲機。同時在尺寸、螢幕、重量都略微縮小或降低，而可用電量則微幅提升約0.5～1小時。這樣的產品推出當下其實引起了玩家兩極化的反應，擁有Switch的玩家幾乎認為毫無意義，但，真的是這樣嗎？

※任天堂的減法哲學

在3C產品環繞的現代，廠商如果推出新一代的產品，基本上一定是在各方面相較舊產品都盡量予以升級、強化。基本沒聽說過什麼出了新的產品反而比舊的更差，但遊戲巨頭任天堂可不這麼認為，這次的Nintendo Switch Lite，除了重量、體積、電量小幅贏過舊產品外，其他有特色功能可以說能拔的全拔了。不要忘了當時Switch正以可拆卸的控制器和手持、家用兩用為賣點才定名了Switch（開關）這個詞，但這次推出的 Nintendo Switch Lite 可是一台單純的掌機，其長方的外型與傳統的按鍵配置已經背離了Switch的定名精神，更有玩家戲稱 Nintendo Switch Lite 根本是對手索尼「PS Vita」的後代機種。

看似莫名，不過其實任天堂並不是頭一遭做這件事，早再上一代主機「3DS」推出時就是主打著裸眼就可看到栩栩如生的3D畫面，不過之後3DS的改款就曾拿掉了這個最大亮點，甚至還有取消上下開闔與3D裸視的產品「2DS」問世。這些「閹割版」主機不但沒有不受消費者青睞，反而齊頭並進的讓3DS創造7,500萬台以上的銷量。而這就是任天堂的「減法哲學」，不執著追求更強大的硬體來滿足玩家，而是透過更廉價的版本來盡可能的擴展自己的客群，不但廉價版的實值收入不見得低於一般版，還更能著眼未來玩家基數擴大後，在軟體上的消費也將長期成長。

※人是打造社群的關鍵

許多人對小時候下課和同學圍在一起玩掌機、討論遊戲的光景依然歷歷在目。在任天堂在設計遊戲的哲學中，處處可見社交永遠是在意的一環，過去3DS的擦身功能就是最好的一個案例。即便在網路發達的現在，對於輕度玩家來說，接受到的遊戲資訊許多仍來自於親朋好友。在日本雄霸手機遊戲排行榜前三位多年的《怪物彈珠》在當時正是靠著「面對面連線」這種看似古老的系統把《龍族拼圖》踢下，從學生族群起殺出血路。製作掌機多年的任天堂更深知「人與人」才是讓遊戲好玩最重要的關鍵，也因此攜帶性變的有其必要，掌握這點的 Nintendo Switch 才能在上市之初就颳起旋風。而 Nintendo Switch Lite 也更是繼承了這個理念的產品。

※對智慧型手機的反撲

掌上型遊戲機在遊戲歷史可說扮演了重要的定位。若有稍微關心遊戲新聞的讀者，在智慧型手機完全普及的3～5年前，3DS、PS Vita等掌機逐漸沒落之時必然聽過一個說法，就是「掌機已死」。但經過多年發展可以看出，「手機遊戲」設計上有些必定要考量的問題，例如得掌握零碎時間、本身操作必然得簡略（手機本身的操作基本僅有點擊、滑動兩種動作）、受限螢幕尺寸、以及得考慮智慧型手機本身的多工，手機遊戲在遊玩性的發展正逐步陷入了一定的瓶頸。在價格面上則因為智慧型手機已經成為不少人的必需品，價格更是屢創新高。而許多人也沒有思考到的，就是如果拿和手機差不多等級的硬體來專跑遊戲可以到什麼程度？Nintendo Switch 的出現正是證明了這點，因此「高水準遊戲也一樣是可以帶著走」已經化不可能為可能，加上而任天堂本身開發遊戲的實力更毋庸置疑，Nintendo Switch Lite正是重新挑戰掌機市場的號角。

※網友反應普遍良好

即便對於已經擁有 Nintendo Switch 的人來說， Nintendo Switch Lite 大概沒太大吸引力，不過對於還沒有 Nintendo Switch 的人來說，則是一個新的入門磚，無論是對於手遊已經厭煩、或原先對於Switch訂價過高、或是嫌過於笨重的人們，都可能考慮購入 Nintendo Switch Lite 。在前日 Nintendo Switch Lite 發表後，明顯的可以看出吸引了不少還沒有 Nintendo Switch 的網友，認為可以因此玩到更精緻的遊戲，甚至想回到過去重拾任天堂掌機的感覺，以及可以讓小朋友們更有機會接觸任天堂的遊戲，像是《寶可夢》。

※自限遊戲發展可能

不過基於遊戲想突破傳統玩法來說， Nintendo Switch Lite 的出現可以說是任天堂自Wii、3DS後再一次的畫地自限，從Wii開啟體感革命、Wii U的雙螢幕策略以及3DS的裸眼3D都是希望把遊戲創造出新的體驗所做的設計，不過這些新創設計剛開始玩家都覺得新鮮，但最終似乎仍慢慢流回傳統的按鈕操作，這一點又再次發生在Nintendo Switch，這次可以看到Lite 捨棄了Joy Con，目前支援IR攝影機、HD震動的遊戲不還稱不上全面且普及， Nintendo Switch Lite 在拔除部分功能後，將會更讓遊戲商朝向傳統遊戲的方向來設計而不考慮添加這些功能，站在遊戲創新的角度來說，也並非玩家之福。

不可否認，訂價199美金（台灣售價新台幣6,190元）的Nintendo Switch Lite ，對於薪資水平不同的國家來說，看的角度也會有很大的不同，像是在平均收入高的美、日不少人就直呼根本便宜，不過對於不少台灣玩家來說，可能也還是要稍做考量後才花的下的預算。Nintendo Switch Lite相較Nintendo Switch 的缺點顯而易見，不能連接電視、不能拆卸把手、沒有震動和IR攝影機也會導致少部分遊戲體驗變差，但優點就是更便於攜帶，以及更實惠的價格，畢竟如果以玩遊戲的角度來說，以6000初頭的價格無論換做買手機或是買PC板卡都換不到什麼好東西。九月開賣後Switch平台能否再創高峰值得期待。