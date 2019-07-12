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漫博日本館陣容公開 偶像大師美女聲優領軍來台

記者周之鼎／台北報導

2019漫畫博覽會，將於8月第一天在世貿一館熱鬧展開。致力於推廣日本文化的「ICHIBAN JAPAN日本館」，一年兩次準時開館，邀動漫、偶像迷一起來體驗。

今年日本館邀請重磅嘉賓，首先是《銀河英雄傳說 Die Neue These》、《影子籃球員》的總作畫導演「後藤隆幸」，產出無數神作的他，將在舞台上與大家分享他製作動畫的歷程。《THE IDOLM@STER（偶像大師）》系列手遊《偶像大師 百萬人演唱會！ 劇場時光》繁體中文版即將上線，遊戲中登場的人氣聲優「稻川英里」及總製作人「坂上陽三」、製作人「狭間和歌子」也將在日本館舞台登場。

日本館將邀請十組共計40位少女來台熱情演出，其中包含迎來新開始的「TEAM SHACHI」，歷經成員變動以新團名展開活動的她們，是第一次以新身份來台演出，希望粉絲可以給她們最大的支持。同樣以新身份來台的還有「Honey Spice Re.」和「Nina Pelea」。這次的新面孔還有「TACOYAKI RAINBOW」、「いぎなり東北産」和「Happippi」，進行海外首演的她們，很期待台灣粉絲的熱情。

▲TACOYAKI RAINBOW。

除了新朋友外，粉絲們較熟悉的「Mirai Skirt」，愛台灣的她這次當然也不會缺席；睽違一年再度來訪的「ばってん少女隊」，相當懷念台灣粉絲的應援，今年初動漫節讓粉絲留下深刻印象的「PUNITAN」也會再度出演。除了偶像的歌舞演出外，這次日本館還準備了驚喜舞台，由「9nine」成員－佐武宇綺化身「動漫DJ」，用馬拉松式的熱門動漫歌曲，帶來沸騰全場的DJ秀。

▲Happippi。

關鍵字：漫博日本館

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