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《第二銀河》雙平台事前預約開啟　官方釋出星系系統解析

《第二銀河》雙平台事前預約開啟　官方釋出星系系統解析（圖／遊戲種子提供）

電競中心／綜合報導

遊戲種子旗下科幻開放世界MMORPG手遊《第二銀河》於方舟測試期間也開放了安卓系統的事前預約功能，同時針對星系任務與星系感染的玩法釋出詳細說明。

星系任務

星系任務是遊戲內的主要日常任務，參與可獲得大量經驗、信用點以及其他道具。玩家於介面上選擇行動計畫中的星系任務後點擊前往，使用探針即可接獲任務，確認所指定艦船並前往完成任務。

《第二銀河》雙平台事前預約開啟　官方釋出星系系統解析（圖／遊戲種子提供）

在執行星系任務時必須注意，星系任務探針每四小時增加一次，如倉庫擁有探針道具，可使用探針道具增加探針次數。再者，星系任務的難度等級和獎勵由指揮官的當前等級和星系富饒度決定，等級決定可能獲取到任務的等級下限，星系富饒度決定可接取到星系任務的等級上限。當星系擁擠度指數較低時，星系任務的獎勵也會降低。最後一點也是非常重要，一旦指揮官達到19級，在執行星系任務過程中將可能遇到擊毀風險，任務需注意帶紅骷髏頭且被擊毀後艦船無法自動回復。

星系感染

每隔一段時間，宇宙中都會有若干星座出現智慧病毒感染狀況，而陷入智慧危機。銀河大議會呼籲玩家所扮演的指揮官，前往感染星系處理各種異常事件，盡可能解除星系感染狀態，避免潛在的智慧危機。
玩家可在星圖右下方選擇“感染星系分佈”，根據感染程度選擇感染星系及任務。

《第二銀河》雙平台事前預約開啟　官方釋出星系系統解析（圖／遊戲種子提供）

星系感染的玩法分成兩種，其一為感染度與感染任務，感染星系的感染度將隨著時間自動增長，直到100%。當星系處於感染狀態下時，星系內將出現大量的感染任務，指揮官完成感染任務時，可以少量降低感染度。感染任務的接取、完成方式與星系任務類似，但是難度相對較高，因此獎勵也相對較高。

其二為感染決戰，當星系的感染度歸零時，導致星系進入感染狀態的罪魁禍首——智慧病毒核心倉庫的座標將被揭示。任何玩家均可以進入智慧病毒倉庫所在的座標位置，對其進行攻擊。病毒倉庫沒有攻擊能力，但是擁有極高的護盾與裝甲值，玩家需要多人一起合作，才能將其摧毀。

攻擊病毒倉庫的過程中，被破壞的倉庫區域可能導致一些貨櫃被抛灑至太空中。玩家可以與這些貨櫃進行交互，取得其中的物品。當病毒倉庫最終被破壞時，其核心區域存放的大型貨櫃也將被抛灑至太空中，這些貨櫃中往往存放有價值較高的物品。拾取貨櫃的過程中艦船將無法移動，因此需要友軍的保護，避免遭到其他玩家的攻擊。一旦病毒倉庫被摧毀，該星系的智慧危機將被解除，恢復未感染狀態，所有進入決戰空間參戰的玩家即可透過郵件形式獲得來獎勵。

關鍵字：手機遊戲遊戲種子第二銀河

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