ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《全境封鎖 2》第一章 - 特區近郊：遠征隊7月23日推出

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈了即將在 Xbox One（包含 Xbox One X）、PlayStation 4 和 Windows PC 平台推出的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》最新大型改版更新「第一章」的最新詳細資訊與推出日期。

包含在《全境封鎖 2》Year 1 免費內容計畫裡的「第一章 - 特區近郊：遠征隊」將讓戰火延燒到華盛頓特區街頭以外的地方。「第一章」帶來的全新內容提供了可供探索的新地點，且故事接續在潮汐盆地最終首領之後。「第一章」以及全新「遠征」體驗，將在 7 月 23 提供給擁有 Year 1 Pass 資格的玩家，並將在 7 月 30 日提供給所有玩家。

「第一章 – 特區近郊：遠征隊」將帶玩家前進華盛頓特區周圍區域執行全新主線任務，並且導入讓玩家調查失蹤車隊命運卻遭逢意外威脅的新遊戲體驗。玩家可以期待「第一章 – 特區近郊：遠征隊」帶來以下內容：

※兩個主線任務

「白橡木營地」：國土戰略局特工對總統官邸發動了精心策劃的攻擊，試圖將叛國的總統安德魯．艾利斯繩之以法。
「曼寧國家動物園」：在特區戰敗逃跑的流亡者領袖艾米琳．蕭現在困守在動物園試圖恢復實力。特工們前去獵殺蕭，阻止流亡者死灰復燃。

※全新體驗「遠征」

在這個全新遊戲體驗中，玩家將進入肯利學院這個一支裝滿重要補給物資軍事車隊失聯的地點。在他們接獲顯然是最後的廣播時，他們組成了一支遠征隊去尋找任何需要救援的倖存者。「遠征」將分為三個不同區域供玩家去完成。每個區域都有一個特定的主題和調性，並會逐週推出。完成全部三個區域將可進入一間裝滿獎勵的專屬藏寶室。

※新武器和新裝備

一件奇特武器：響尾蛇步槍
一件奇特裝備：BTSU 資料手套
兩件武器：斯通納輕突擊機槍和七號卡賓槍

※機密任務

特工可以在華盛頓的中央水族館和國安局 B13 據點執行兩項全新機密任務（只提供給擁有 Year 1 Pass 資格的玩家）。

除了全新內容外，「第一章」也將帶來根據玩家意見所做的遊戲更新：

※「黑暗時刻行動」掠奪戰的全新「探索」難度設定

全新「探索」難度及其對應的配對選項，將可讓更多休閒型玩家完整體驗《全境封鎖 2》。儘管「黑暗時刻行動」奇特戰利品仍專屬於「一般」難度，但以「探索」難度遊玩的特工將可獲得各式各樣的超棒獎勵，並為挺進「一般」難度做好準備。

※製作改進

玩家現在可以製作高達 500 裝備分數的裝備並讓角色共享設計圖（達到「世界分階 1」後提供）。此外，玩家現在可以校準製作出來的武器。

※武器平衡與技能增益效果

全境封鎖 2》開發團隊以持續更新來回應玩家社群提出的意見，並將在下次改版更新中納入大家引領期盼的武器平衡與技能增益效果。本次更新將包含技能的大幅變動，除了微調每項技能，也使得特工的配點更加可行、更有變化性。
 

關鍵字：全境封鎖 2遠征隊

推薦閱讀

阿樂、蛋捲把《新楓之谷》風格穿上身舉辦楓潮趴

《全境封鎖 2》第一章 - 特區近郊：遠征隊7月23日推出

碎龍怒吼預告登場！《魔物獵人 世界》釋出新一波內容介紹

線上夏日電玩月　一次集結超過500種設定集、遊戲攻略本

宛如圖書館！日本神人亮出收藏30年漫畫週刊驚呆網友

傳言成真！純正掌機 Nintendo Switch Lite 正式發表

拼國際市場宇峻奧汀成立 《幻想三國誌》動畫製作委員會

超可愛全新感受！《星海爭霸》重製版推出Carbot卡通版本

《萊莎的鍊金工房》公開繁中版特典 繪圖＆Cosplay募集企劃開跑

2019亞洲電競大賞評審陣容公開 資深電競人SoBaD出任主席

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

打賞女直播主135萬　土豪見面驚呆

日本神人亮出收藏30年漫畫週刊驚呆網友

Nintendo Switch Lite 正式發表

《星海爭霸》推出Carbot卡通版本

這就是美女／蝴蝶開台放送酥胸

遊戲橘子6月營收達6.4億

日本最大盜版漫畫網站負責人遭逮捕

《魔物獵人 世界》釋出新一波介紹

《萊莎的鍊金工房》公開繁中版特典

宇峻奧汀要拍《幻想三國誌》動畫

最新新聞

網紅把《新楓之谷》風格穿上身

《全境封鎖 2》遠征隊7月23日推出

《魔物獵人 世界》釋出新一波介紹

線上夏日電玩月集結500種遊戲全攻略

日本神人亮出收藏30年漫畫週刊驚呆網友

Nintendo Switch Lite 正式發表

宇峻奧汀要拍《幻想三國誌》動畫

《星海爭霸》推出Carbot卡通版本

《萊莎的鍊金工房》公開繁中版特典

2019亞洲電競大賞評審陣容公開

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366