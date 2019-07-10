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傳言成真！純正掌機 Nintendo Switch Lite 正式發表

記者周之鼎／台北報導

任天堂今（7/10）日稍早無預警的發佈了Nintendo Switch的新一代衍生版掌機「Nintendo Switch Lite」，預計於9月20日發售，日本售價19980日幣（約合新台幣5,514元），台灣將同步發售，定價新台幣6180元。

「Nintendo Switch Lite」可以遊玩大部分Nintendo Switch的遊戲，和原先Nintendo Switch最大的兩個不同點就是無法拆卸把手，以及無法放置於Nintendo Switch底座，因此無法連結電視遊玩，簡單的說就是一台純正的掌上型遊戲機。

Nintendo Switch Lite螢幕為5.5吋略小於Nintendo Switch的6.2吋，同樣有可觸控功能。體積、重量也為Nintendo Switch的70%，而最長可遊玩時間由Nintendo Switch的6.5小時增加至7小時，差距並不算大。按鍵部分左邊四按鈕方向鍵則改為任天堂過往經典的十字鍵，初期將推出黃色、藍綠色、灰色三種款式。

Nintendo Switch Lite同時也公布年底《寶可夢 劍／盾》的特殊款式機「Nintendo Switch Lite 蒼響／藏瑪然特」樣貌，台灣將預計於11月1日發售，價格同樣為6180元（不含遊戲）。

關鍵字：Nintendo Switch LiteNintendo Switch

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