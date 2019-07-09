ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天堂M》熱力不減！遊戲橘子6月營收達6.4億　2019年上半累計49.1億

手機遊戲,遊戲橘子,天堂M（圖／遊戲橘子提供）

電競中心／綜合報導

橘子集團今日公告6月份自結合併營收新台幣6.4億元，月減4.9%。由於2017年12月人氣手遊《天堂M》新上市的高基期影響下，本月營收較前一年度同期減少；累計1~6月合併營收達49.1億元，較前一年度同期減少。

日系手遊大作《魔力寶貝M》於6月25日在Google Play及App Store雙平台正式開服，上市前即創下百萬預登紀錄，更一度登上雙平台免費遊戲排行榜第一名。緊扣遊戲核心的「社群互助」精神，《魔力寶貝M》結合行動生活平台beanfun!打造「魔力幫社交圈」，將送出高達3億元的零用金，可望再創一波遊戲熱潮。

《天堂M》六月推出全新職業「暗黑騎士」與多項重大改版內容，並首度跨界與《霹靂布袋戲》合作，以最廣為人知的布袋戲角色──素還真擔任預告影片主角，詮釋最新職業的打不倒硬漢精神。此外，橘子集團日前宣布取得韓國知名手遊《龍之谷M：世界 (World of DragonNest)》台港澳獨家代理權，預計最快在年底正式與玩家見面。

橘子支付6月份持續拓展新通路，包含全台309個嘟嘟房停車場及台北市立動物園等，讓消費者不論在交通或旅遊上都能享受更便利的支付體驗，未來也將開發更多運輸及公共事業的相關通路，提供會員更多元的支付選項。

關鍵字：遊戲橘子天堂M

推薦閱讀

《天堂 M》熱力不減！遊戲橘子6月營收達6.4億　2019年上半累計49.1億

《怪物彈珠》怪彈祭7/13連兩天三創登場　官方大使馬嘉伶現身

艾鳴領頭台日遊戲群雄聚論壇　共談行動遊戲新藍海

華碩ROG RTX 20 SUPER系列電競顯示卡即日發售

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

SGS夏日電玩展本週末開展 打造暑期最大社群同樂會

騎士團站出來！　ROG電競派對x營多麵女神趣味賽陣容大公開

日本最大盜版漫畫網站「漫畫村」負責人在菲律賓遭逮捕

首登NS、PC！《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》發售日公開

超揪心！台灣漫畫家挑戰多元成家故事　各界大咖力推：沒看過是人生遺憾

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《怪物彈珠》怪彈祭7/13三創登場

日本最大盜版漫畫網站負責人遭逮捕

艾鳴領頭台日遊戲群雄聚論壇

打賞女直播主135萬　土豪見面驚呆

遊戲橘子6月營收達6.4億

這就是美女／蝴蝶開台放送酥胸

華碩RTX SUPER系列電競顯示卡發售

《JUMP》新「四天王」太弱挨批

這！就是美女／貝莉莓完美駕馭旗袍史庫水

ROG電競派對x營多麵女神趣味賽陣容大公開

最新新聞

遊戲橘子6月營收達6.4億

《怪物彈珠》怪彈祭7/13三創登場

艾鳴領頭台日遊戲群雄聚論壇

華碩RTX SUPER系列電競顯示卡發售

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

SGS夏日電玩展本週末開展

ROG電競派對x營多麵女神趣味賽陣容大公開

日本最大盜版漫畫網站負責人遭逮捕

《數碼寶貝物語》繁中版發售日公開

超揪心！台灣漫畫家挑戰多元成家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366