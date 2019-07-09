電競中心／綜合報導

橘子集團今日公告6月份自結合併營收新台幣6.4億元，月減4.9%。由於2017年12月人氣手遊《天堂M》新上市的高基期影響下，本月營收較前一年度同期減少；累計1~6月合併營收達49.1億元，較前一年度同期減少。

日系手遊大作《魔力寶貝M》於6月25日在Google Play及App Store雙平台正式開服，上市前即創下百萬預登紀錄，更一度登上雙平台免費遊戲排行榜第一名。緊扣遊戲核心的「社群互助」精神，《魔力寶貝M》結合行動生活平台beanfun!打造「魔力幫社交圈」，將送出高達3億元的零用金，可望再創一波遊戲熱潮。

《天堂M》六月推出全新職業「暗黑騎士」與多項重大改版內容，並首度跨界與《霹靂布袋戲》合作，以最廣為人知的布袋戲角色──素還真擔任預告影片主角，詮釋最新職業的打不倒硬漢精神。此外，橘子集團日前宣布取得韓國知名手遊《龍之谷M：世界 (World of DragonNest)》台港澳獨家代理權，預計最快在年底正式與玩家見面。

橘子支付6月份持續拓展新通路，包含全台309個嘟嘟房停車場及台北市立動物園等，讓消費者不論在交通或旅遊上都能享受更便利的支付體驗，未來也將開發更多運輸及公共事業的相關通路，提供會員更多元的支付選項。