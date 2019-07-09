艾鳴領頭台日遊戲群雄聚論壇　共談行動遊戲新藍海

▲ 左起依序為：So-net台灣碩網網路娛樂永田博丈董事長、4Gamers 就肆電競執行長黃智仁、日商艾鳴網路遊戲平田尚武總經理、曉數碼創辦人香田哲朗、樂磚股份有限公司創辦人陳均榜。

記者樓菀玲／台北報導

由日商艾鳴網路遊戲股份有限公司所主辦，「台日行動遊戲產業趨勢講座-台日遊戲產業真相之創新藍海」論壇於今日(7/9)在松山車站國際會議中心登場，此次論壇，艾鳴邀五位熟識台灣遊戲市場的董事長及創辦人暢談未來台灣遊戲產業的發展方向，日商艾鳴期望透過此次論壇的拋磚引玉，使台日遊戲產業的相互交流契機增加、合作也能可更加多元，共同找出台灣遊戲產業新藍海。

日商艾鳴在此次論壇中特別邀請到遊戲產業中，五位重量級的代表人物來擔任演講者，分別為：日商艾鳴台灣區總經理平田尚武、4Gamers就肆電競創辦人暨執行長黃智仁、Akatsuki Taiwan曉數碼創辦人香田哲朗、Joy Brick樂磚股份有限公司創辦人陳均榜、So-net 台灣碩網網路娛樂股份有限公司董事長永田博丈、此外經濟部工業局 電子資訊組 顏鳳旗副組長、經濟部DIGI+數位經濟產業推動辦公室 資策會主任蕭博仁以及新生代台北市議員邱威傑議員（呱吉) 也連袂出席此次論壇，共同支持台日遊戲產業未來發展。

此次講座陣容堅強，講者們皆具有豐富專業知識與多年產業經驗，且運用台日不同的觀點切入，在台日文化碰撞激盪下，替遊戲產業帶來新的氣象。講座中艾鳴總經理平田尚武以自身多年觀察台灣遊戲產業的經驗，分析台灣遊戲業的決勝關鍵點；4Gamers執行長黃智仁也以電競發展角度分享，在玩家習慣轉變中，產業如何將遊戲產業數位娛樂化；曉數碼創辦人香田哲朗則談到日本遊戲業的轉型挑戰並介紹曉數碼如何從遊戲拓展到生活體驗事業；樂磚創辦人陳均榜也以自身創業過程，分享台灣獨立開發小團隊開發經驗，以及台灣遊戲產業找到自我研發產品定位。

So-net董事長永田博丈更與艾鳴總經理共同登壇，分享代理日系手遊營運如何面對中國遊戲的強勢宣傳以及台日遊戲市場差異等觀點，精彩有趣的內容讓現場遊戲從業者發問相當踴躍，更可見台日行動遊戲產業發展未來榮景。

論壇中經濟部工業局電子資訊組顏鳳旗副組長於致詞時表示，「工業局長期協助遊戲產業掌握最新的技術，幫助產業跟世界接軌，期待績優日商艾鳴繼續努力深耕台灣」，日商艾鳴總經理平田尚武更表示開發、發想、原創是所有產業的根本，台灣擁有許多優秀人才，現在面對其他國家的競爭雖是辛苦時期，但也是挑戰全球市場是最好時間點，不要放棄遊戲開發，未來也會盡一己之力整合台日遊戲產業所長，期盼台灣遊戲產業也能成為亞洲甚至是全球的遊戲大國。