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韓國大軍奮起！LCK奪《英雄聯盟》亞洲對抗賽末代冠軍

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》2019 亞洲對抗賽於昨（7/6）日晚間於韓國首爾獎忠體育館畫下句點，最終決賽由LCK以3:1力克LPL，奪下末代亞洲對抗賽冠軍。

本次由 LMS / 越南 VCS聯軍、LCK、中國 LPL 參賽，LMS由春季冠亞軍閃電狼、MAD搭配越南 DBL（前PVB）、EVS對上 LCK的SKT、 GRF、KZ、 DWG，以及LPL的 IG、JD、FPX、TES。共12隊分為三組，進行四天的賽事來爭奪亞洲第一賽區的頭銜。

在前兩日的預賽中，LMS / 越南 VCS聯軍連吞8敗居末，LPL以5勝3敗居次，LCK則以7勝1敗居榜首，第三日進行二三名之戰，由LMS / 越南 VCS聯軍對上LPL，LMS兩隊依然不見起色，閃電狼與MAD分別敗給JDG、TES，加上FPX擊敗DBL，LMS / 越南 VCS聯軍以0勝3敗遭到橫掃，總計在這次的亞洲對抗賽是一勝難求，0勝11敗的慘澹戰績。

在昨日的決賽上，LCK則展現再也不讓出冠軍的實力，先是KZ靠著Deft的伊澤瑞爾在第一場28分鐘搶勝，SKT再接力拿下第二勝，雖然在戰馬領軍的FPX對上GRF的比賽中，前期就展現強殺打出領先，GRF雖一度反打但仍有驚無險的取得勝利，不過第四場由 DWG 對上JDG， JDG雖然前期取得優勢，但靠著亞歷斯塔的發揮，DWG反超對手，26分鐘獲勝為LCK奪下冠軍。

官方Riot Games在今年5月就表示今年的洲際對抗賽由於成本考量已經大幅縮減成亞洲、歐美兩大賽區各自對抗，而今年也是最後一屆洲際賽，所以今年無論是LCK的冠軍，或是LMS / 越南 VCS聯軍的連敗記錄都將成為絕響。

關鍵字：LOL英雄聯盟RR洲際賽亞洲對抗賽LMS

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