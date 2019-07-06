ROG電競聯盟挑戰賽決戰台南！最後預賽7/7高雄開打

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG 直播派對」，預賽在今（7/6）日正式開戰，於台南大卡司電競館安南店和成功店兩地同步開打。

ROG 玩家共和國是華碩於 2006 年誕生的電競品牌，更致力為全世界玩家提供頂尖硬體設備，更秉持著「只為超越」的精神，以玩家體驗為出發點，不斷創造出為玩家量身打造的創新設計和功能，同時也是全球遊戲玩家心目中的冠軍首選。

今天的賽事分別在台南大卡司電競館安南店和成功店開打，兩家店皆採用了 ROG 玩家共和國配備，包含當今最高檔的 i9 處理器和 2080 顯示卡，讓玩家可以毫無後顧之憂專心在戰場上奮戰。

本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負，本日的賽事在兩間網咖都各產生一個冠軍和亞軍，賽事本分別獲得新台幣 2,000 元與 1000 元獎金，在經過一番激戰過後，最終兩店各別誕生出冠軍玩家。

大卡司電競館安南店的冠軍 boX_2K，表示比起線上賽更喜歡線下賽，因為兩邊打起來的感覺差滿多，像是有些人在線上賽比較強，但是在線下賽的表現反而不如預期，過去參加類似賽事已經是國中的時候，很高興能有機會參加這次比賽。

目前為大三生的亞軍 RX_Clown 則表示這次打起來的手感還不錯，過去有參加過大都會相關的賽事，之後想朝電競選手方向努力，並且也會開始做準備，假若有機會成為正式選手的話，希望能夠打到前五名的成績。

大卡司電競館成功店的冠軍 1rNO_，他表示自己是從 2018 年年初才開始接觸《PUBG》，過去有參加過《CS:GO》相關比賽，對於接下來的決賽目標，希望能夠拿下冠軍。

目前為大四生的亞軍 mjjj-_-，接觸《PUBG》已經有一年多，而 mjjj-_- 的參賽經驗可謂相當豐富，幾乎各大類型的相關賽事都有參加過，表示希望接下來在決賽也能拿到好成績。

ROG 電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，最後的預賽將在明日（7/7）於高雄、屏東兩地開打，想參賽的玩家還可前往報名。

＊合作網咖

大卡司電競館安南店：台南市安南區海佃路一段 345 巷 28 號

大卡司電競館成功店：台南市北區成功路 466 號