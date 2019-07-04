《進擊的巨人2 -Final Battle-》今日發售 試玩會週末登場

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，戰略狩獵動作遊戲《進擊的巨人２ -Final Battle-》繁體中文版（PlayStation 4/Nintendo Switch），於今日2019年7月4日（四）上市。Steam版則將於明天7月5日（五）發售。

為慶祝《進擊的巨人２ -Final Battle-》繁體中文版正式上市，現正與位於台北車站的「京站時尚廣場」推出合作活動，只要前往京站參加活動就可兌換限量明信片，送完為止。拍照上傳至臺灣光榮特庫摩Facebook粉絲專頁還能加抽擔綱主角配音的「梶裕貴」、「石川由依」等知名聲優簽名版。

此外，「京站時尚廣場」本週六、日將舉辦『進擊的巨人２ -Final Battle-』繁體中文版遊戲試玩體驗活動，7月7日（日）當天，更將有知名實況主「你現在收看的是RED」與「紅豆 Dou」到現場與玩家互動。

本作《進擊的巨人２ -Final Battle-》是以漫畫「進擊的巨人」為題材推出的遊戲作品。收錄內容包含2013～2017年播出的電視動畫Season 1～2的故事，以及2019年4月～6月播出的Season 3 Part.2的最新故事。本作包含新出場的角色在內，將有超過40名可操作的角色。系列中深獲玩家好評的「立體機動裝置」空中高速戰鬥，亦將追加新的裝備「雷槍」以及「對人立體機動裝置」，讓玩家能體驗提升戰略性的爽快戰鬥。

另外本作也搭載了多項新要素，像是組織自己的專屬兵團，或是與喜愛的角色一起討伐巨人的新模式「奪回牆外模式」。還有在原作中沒有登場的原創劇情，例如敵對角色一同並肩作戰或對話事件等等，能遊玩到本作獨有的故事展開。不論是喜愛「進擊的巨人」的讀者，或是沒看過原作的玩家都能享樂其中。



