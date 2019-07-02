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《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場

▲《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場。（圖／LINE GAME提供）

▲《LINE HELLO BT21》正式上線。（圖／LINE GAME提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE GAME今（2）日正式宣布《LINE HELLO BT21》全球同步開放下載，主要為益智類手機遊戲，並以LINE FRIENDS的角色品牌「BT21」為主角，由BTS防彈少年團與LINE FRIENDS推出的聯名角色人物，受到全球粉絲的喜愛。

全球總下載次數達6,300萬次的《LINE BUBBLE》系列的最新作品《LINE HELLO BT21》全新上市，只要消除3個或以上的相同角色泡泡來就可通過關卡，遊戲簡單好上手，並在6月3日事前登錄活動開始後，至今已有超過20萬名玩家完成事前登錄。

▲《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場。（圖／LINE GAME提供）

▲全新BT21宇宙明星的角色，聰慧的可愛公主「TITI」和天真爛漫的小可愛「RK」。（圖／LINE GAME提供）
 
故事架構就是在宇宙明星的冒險中，玩家們將與 BT21一起完成關卡來蒐集星星，並拯救被巨大蒲公英所覆蓋的地球，只要進入《LINE HELLO BT21》的世界後，每個操作都是十分可愛、有趣的體驗，無論是蒐集 BT21角色並為其穿上前所未見的迷人服裝，或是在城鎮中與角色們互動，還能透過解開謎題來獲得超人氣宇宙明星的照片。
 
而且這次還會有全新BT21宇宙明星的角色「TITI」和「RK」，將在高級扭蛋中登場，未來也將會陸續追加其他角色，現在透過扭蛋就有機會獲得這些來自BT21宇宙的新夥伴，而且玩家在7月5日（五）10:00至7月9日（二）14:00完成特殊關卡將可獲得金幣、拉炮、彩虹球與各種道具，甚至有機會獲得高級扭蛋劵。

▲《LINE HELLO BT21》全球上市　BT21新角色登場。（圖／LINE GAME提供）

▲《LINE HELLO BT21》推出上線限定每日登入活動。（圖／LINE GAME提供）

關鍵字：LINE GAMELINE HELLOBT21

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