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這！就是美女／這家政婦太辣太母湯！貝莉莓完美駕馭旗袍史庫水

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

一般泳裝不夠看，這套旗袍史庫水我想沒人能抵抗吧XD（以下圖片皆已取得貝莉莓授權使用）

美女雲小組／光頭Jay

夏天到了，最近外面真的熱到不行，為了給大家降降暑，美女雲特別準備了「這！就是美女」夏日企劃《美眉的夏天》，要讓美女、沙灘、比基尼陪大家度過炎炎夏日！

《美眉的夏天》第一位美女就是我們的實況女神貝莉莓啦！從實況圈挑戰到Youtube圈，小莓的魅力依然不減。而就在我在小莓頻道找靈感的時候，一支打掃房間影片完全吸引了我的「目光」，至於為什麼，我就把連結跟美照放一起，讓大家去理解一下吧( ͡° ͜ʖ ͡°)

【基本介紹】

貝莉莓

身高： 155cm

星座： 巨蟹座

三圍： 34C-24-33

最滿意的部位：眼睛

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲家政婦小莓，這劇情......沒有，我沒看過啦XD

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲▼其實正常比基尼的小莓也是非常可以阿！！！

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲不論小莓Cosplay什麼，這個微笑已經迷倒我了>///////<

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲不可能，我認識的小莓應該辦不到，肯定是衣服裡面有......(被拖走

▲貝莉莓。（圖片已取得貝莉莓授權使用）

▲小莓也會出席我們7月ETtoday電競雲的活動，各位莓粉不要錯過啦！

Facebook：貝莉莓Beryl

Instagram：Berylovee

-------------我是分隔線-------------

女孩們靠過來！每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮的美眉～現在我們要來徵求「養眼美女」，曬出你自己最滿意的性感美照，並留下個人資訊，票選前三名就有機會獲得獎金及專訪機會喔！

快到活動網頁投稿去>> 這！就是美女夏日企劃　《美眉的夏天》越熱越火辣

●我是光頭Jay，立志要復興美女雲，讓這邊再度成為美女聖地，所以不定時會找尋各式各樣的正妹來介紹，若有想看到的正妹或者是想要自薦的，都可以私訊美女雲，讓「這！就是美女」能夠帶大家上車介紹各式各樣不同的正妹！

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