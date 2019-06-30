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激戰中台灣！ROG電競聯盟挑戰賽台中槍神大比拼

電競中心／綜合報導

華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel贊助舉辦之首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」預賽今（6/30）日邁入第三週第二日的賽程，今日於台中兩地快樂Esport網路電競館與1314網路會館同時開戰。



本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，今日參賽的玩家競爭激烈，配合ROG電競聯盟的高規格網咖配備，皆展現神準槍法，玩家PeterPan0701在第一場一路領先群雄，沒想到在最後兩個擊殺被Ivanfifi後來居上拿下第一場。在第二場衝鋒槍的對決中，則變成XUuU-_-率先拔得頭籌。最後的狙擊槍戰又重演第一局狀況，由Ivanfifi以1殺領先PeterPan0701，率先拿下勝利。加總計分後，北屯站由Ivanfifi獲得冠軍，Twitch_Geminizun獲得亞軍，而西屯站則由PeterPan0701獲得冠軍，aNIGi-獲得亞軍。XUuU-_-則因步槍賽表現不佳飲恨。



獲得冠軍的Ivanfifi年僅18歲，和 Twitch_Geminizun過去曾是同戰隊的隊友，因此過去也常常有一些戰隊訓練賽的機會，兩人對於PUBG的比賽都相當有興趣，沒想到兩人都是第一次拿到名次。Ivanfifi從遊戲剛出就一路玩到現在，對於這次的比賽，Ivanfifi說：「戰爭模式比較需要找人多的地方打，選一個好的點才能獲得擊殺。」同時也表示打線下賽相當緊張，甚至有時候手抖還瞄歪，Twitch_Geminizun也表示：「這次參加很緊張，相較一般模式也許可以龜著，戰爭模式節奏很快，龜著會很劣勢，一定要打的衝一點才有機會。」兩人也都會為了決賽多多練習一下戰爭模式。

PeterPan0701也表示自己過去有玩《鬥陣特攻》，看到吃雞紅起來了就轉過來玩，這次比賽相當緊張，謙虛的表示能在西屯站奪冠是運氣好了一點，但自己其實有參加過職業聯賽，這次也打算挑戰第三季，但也覺得自己狙擊槍還有進步空間。aNIGi-則表示打完的時候自己應該滿有把握可以晉級，自己在步槍的賽事表現最好，過去也是有比賽就會嘗試參加，至今已經參加過10場以上的比賽，在決賽之前也還有其他比賽要參加。



ROG電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，下週則將在南部進行最後一週的預賽，7月13日將在台北進行最後的決賽，現場將邀請專業賽評 Krapy 、 電競說書客 KH 現場講解比賽賽況電競女神團小雲寶寶 、 貝莉莓 、 蝴蝶兒 、 戰敗少女 / 祈兒Inori 、 歐安 Ainio 、 玥玥兒 、 LULU 魯魯 現場與粉絲一起PK趣味賽同樂。想參賽的玩家還可趁著最後的機會前往報名。



※合作網咖

快樂Esport網路電競館：台中市西屯區河南路二段363-1號
1314網路會館（二館）：台中市北屯區大連路2段19號
 

關鍵字：ROG華碩網咖絕地求生

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