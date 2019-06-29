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英雄出少年！ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰15歲國中生奪冠

電競中心／綜合報導

華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel贊助舉辦之首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」預賽今（6/29）日邁入第三週第一日的賽程，賽事開拔到新竹與彰化兩地開戰，分別在Game+電競網路館與棒棒堂兩間網咖開打。

相較地狹人稠的台北網咖，中南部網咖空間顯的更為開闊，還可搭配不同客群劃分電競區、沙發區、包廂等不同體驗。搭配華碩旗下電競品牌ROG高規格硬體的支援，依然有著最頂尖的遊戲體驗。



本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，在新竹場中，第一場ChiaM1nG可說一枝獨秀率先取得30殺，在第三回合的狙擊槍也奪得榜首，獲得新竹站的第一名。而在彰化則顯得戰況激烈，各場比數都相當接近，經過三場激戰後，YUuU-_-拔得頭籌獲得冠軍。SB_Chiennnnnnn獲得第二。



獲得新竹站第一名的ChiaM1nG年僅15歲，表示自己過去也參加過一些比賽，第二季的公開賽差1分就可以進決賽，上週也參與本屆在桃園站的賽事，可惜高手眾多飲恨，本週再挑戰還是很緊張，不過很開心這次可以拿下第一，同時也表示家人支持自己打電競，因此會希望未來成為選手，不過決賽即將再面對上週輸掉的對手，會盡力練習來打出好表現。

新竹站第二名的TwitchTVSaxon則是25歲，也玩了很久的PUBG，之前有打到第一和第二季的例行賽，目前也是MSA的二隊選手，但覺得死鬥模式就是要拼站到好位置才有優勢，還是覺得滿好玩的。



彰化站的YUuU-_-冠軍也是15歲，表示自己從13歲就有比賽的經驗，大家的對手都很強，在網咖打比賽明顯感受電腦也很順，所以這次很開心，接下來也會努力的為決賽做準備。第二名的MSB_Chiennnnnnn則是24歲，MSB_Chiennnnnnn表示自己雖然過去只要時間允許就會參加各類型的比賽，但這次覺得打的「有待加強」，對於在網咖比賽會覺得氣氛很好，接下來也會平常心的訓練為決賽做準備。

ROG電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，明（6/30）日將在台中舉辦預賽，下週則將在南部進行最後一週的預賽，想參賽的玩家還可前往報名。

※合作網咖

Game+電競網路館：新竹市北區中華路二段349號
棒棒糖：彰化縣彰化市永樂街12號B1

關鍵字：ROG華碩網咖絕地求生

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