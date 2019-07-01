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全1:1黃金聖衣到齊！直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

記者周之鼎／台北報導

由Gamamobi 遊戲平台代理、車田正美正版授權的手機遊戲《聖鬥士星矢：覺醒》，自上市以來即受到廣大玩家支持，為回饋眾多的聖鬥士星矢迷，Gamamobi 遊戲平台再宣佈在暑期將盛大舉辦「聖鬥士星矢燃燒 30 年主題展」，「車田正美工作室」董事「森下誠」也親自來台為「聖鬥士星矢燃燒 30 年主題展」揭開序幕。

風靡全球超過30年的《聖鬥士星矢》是5、6年級生共同的回憶，從漫畫到動畫及手遊、周邊商品，所到之處無不掀起巨大風潮，至今仍持續誕生一代又一代的聖鬥士星矢迷，持續延續著這部經典動漫的輝煌盛世。森下誠先生表示這個主題展是《聖鬥士星矢》的全記錄，不僅是對聖鬥士星矢迷的回饋，對於車田正美老師及其工作室更是意義非凡。

此次在台北信義新天地A9的9樓宴會展演館盛大登場，展區將9大宮黃金聖鬥士場景恢宏重現，12尊真人比例黃金聖鬥士，還有眾多「車田正美」珍貴手稿都將首度登台展出。《聖鬥士星矢：覺醒》營運團隊也推出了現場購票及周邊滿額送虛寶的活動，讓玩家粉絲們在觀展之餘也能獲得許多好禮。

聖鬥士星矢燃燒30年主題展在台北信義新天地A9館9F宴會展演館展出，展期為2019/06/28～2019/07/21，單人票250元、雙人票450元、優待票200元、特惠票125元，此外還有聖鬥士星矢壓克力立牌的VIP套票800元。



 

關鍵字：聖鬥士星矢特展30週年黃金聖鬥士

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