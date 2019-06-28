宅出新高度 日星本田翼將成為今年東京電玩展代言人

記者周之鼎／台北報導

今年東京電玩展將增添不少星味，主辦東京電玩展的日經BP社今（6/28）日公開，今年的2019東京電玩展將邀請到日本女星本田翼擔任官方代言人，本田翼本人今年也將現身東京電玩展，引發不少粉絲直呼「我要去！」

本田翼過去各種公開場合中毫不避諱的表示她對電玩與漫畫的熱愛。本田翼會喜歡上玩遊戲是因為小時候哥哥的影響，更曾透露一天可以玩上18小時的遊戲，連經紀人也吐嘈她太過沈迷廢寢忘食。本田翼是模特兒出身，而後投身戲劇演出，也飾演過多部動漫改編作品，像是 《麻辣教師GTO》、《鋼之鍊金術師》劇場版、《X光室的奇蹟》，以及漫畫改編，飾演愛打電玩的宅女主角《昨晚過得很愉快吧》等作品，同時也為新海誠即將上映的電影《天氣之子》配音。

過往東京電玩展不太有尋找真實代言人的習慣，主因當然還是多數藝人的屬性難以滿足日本電玩迷們挑剔的胃口，就算偏向「宅」屬性的聲優們則可能受制於一些合約要求，無法在這種大場合和某些廠商同框。因此這次也可見本田翼能獲選代言人可說是千挑萬選的結果，也顯示她在玩家之間已經有了一定的人氣與正向評價。

本次東京電玩展出展廠商目前已經來到373間，訂走了2258個攤位，預計將會超過去年，主因是更多的手機遊戲攤位、商業解決方案以及電子競技的相關展出。在電子競技部分，預計將有《生死格鬥6》、《魔法氣泡 Esports》、《快打旋風5》、以及《勇者鬥惡龍 宿敵》（類似爐石戰記的卡牌遊戲）這幾個項目，由日本電子競技協會JeSU主辦。東京電玩展將於今年9月12日~15日間舉辦。12、13日為業者日，14、15為一般玩家日。



