高人氣大腿！《萊莎的鍊金工房》繁中版將與日本同步發售

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩公開，《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》繁體中文版將於2019年9月26日與日文版同步在PlayStation 4、Nintendo Switch、Steam發售。

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》是以「自然率真少年少女的小小成長」為理念，在全新世界中描繪「鍊金工房」系列最新作。本次也公開了主角萊莎的介紹，以及有別於以往的「鍊金工房」系列，令人耳目一新的畫面表現。再加上大幅更新的調合、戰鬥、採集系統。

萊莎他們所冒險的地圖中，有很多地方可以進行調查獲得道具。在《萊莎的鍊金工房》有著杖、斧、鎌等各式採集道具。即便是同樣的地方，只要使用不同的採集道具，就可以獲得不同的材料。在過去採集主要靠的是運氣；但在本作中，從道具想像可以採到的素材，進而採集想要的素材，玩家將能更有效率地採集到必要的道具。例如即便是同一棵樹木，想要果實的話可以「用杖敲敲看」、想要木材的話可以「用斧頭劈砍」等，根據想要的素材思考使用的道具也是一種樂趣。

本作採用嶄新的「製作」系統—「採集地調合」。 玩家將能夠自己創造出可以採集素材的地圖。這次公開部份使用「採集地調合」創造的地圖。銀裝素裹的世界、岩漿流浪的石場等，與萊莎居住的庫肯島氛圍截然不同。

本次也公開了數位新角色，包含身心皆負傷的流浪鍊金術士「安佩爾·沃爾默」、和萊莎一行人不合，村中權力者的兒子「博斯·布倫嫩」、傲慢的博斯的跟班「郎巴·多恩」以及握有水源的村莊權力者「莫里茨·布倫嫩」。

▲安佩爾·沃爾默

▲博斯·布倫嫩







▲郎巴·多恩。









▲莫里茨·布倫嫩。







