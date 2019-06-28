ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

高人氣大腿！《萊莎的鍊金工房》繁中版將與日本同步發售

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩公開，《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》繁體中文版將於2019年9月26日與日文版同步在PlayStation 4、Nintendo Switch、Steam發售。

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》是以「自然率真少年少女的小小成長」為理念，在全新世界中描繪「鍊金工房」系列最新作。本次也公開了主角萊莎的介紹，以及有別於以往的「鍊金工房」系列，令人耳目一新的畫面表現。再加上大幅更新的調合、戰鬥、採集系統。

萊莎他們所冒險的地圖中，有很多地方可以進行調查獲得道具。在《萊莎的鍊金工房》有著杖、斧、鎌等各式採集道具。即便是同樣的地方，只要使用不同的採集道具，就可以獲得不同的材料。在過去採集主要靠的是運氣；但在本作中，從道具想像可以採到的素材，進而採集想要的素材，玩家將能更有效率地採集到必要的道具。例如即便是同一棵樹木，想要果實的話可以「用杖敲敲看」、想要木材的話可以「用斧頭劈砍」等，根據想要的素材思考使用的道具也是一種樂趣。

本作採用嶄新的「製作」系統—「採集地調合」。 玩家將能夠自己創造出可以採集素材的地圖。這次公開部份使用「採集地調合」創造的地圖。銀裝素裹的世界、岩漿流浪的石場等，與萊莎居住的庫肯島氛圍截然不同。

本次也公開了數位新角色，包含身心皆負傷的流浪鍊金術士「安佩爾·沃爾默」、和萊莎一行人不合，村中權力者的兒子「博斯·布倫嫩」、傲慢的博斯的跟班「郎巴·多恩」以及握有水源的村莊權力者「莫里茨·布倫嫩」。

▲安佩爾·沃爾默

▲博斯·布倫嫩



▲郎巴·多恩。





▲莫里茨·布倫嫩。



關鍵字：萊莎的鍊金工房鍊金術士

推薦閱讀

英雄出少年！ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰15歲國中生奪冠

萬代南夢宮發表動漫風全新PC多人線上遊戲《藍色協議》

宅出新高度 日星本田翼將成為今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋塞爆伺服器 官方表示將延後推出

《Pokémon GO》公開三週年活動　6/29起可遇見異色阿羅拉寶可夢

高人氣大腿！《萊莎的鍊金工房》繁中版將與日本同步發售

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中 SE徵人啟事公開

《怪物彈珠》二週年線下特別活動開跑　「超獸神祭」限定新角登場

《航海王》最新劇場版《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

Toyz將出版個人自傳 甩門、冷凍事件一次說清楚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

魅惑女王露內衣救地球　解扣秀大G黑蕾絲

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

荷包失守！Steam夏季特賣「下殺2折」

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

《新楓之谷》迎14週年改版

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《Pokémon GO》公開三週年活動

《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

本田翼將成今年東京電玩展代言人

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中

最新新聞

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

動漫風全新PC線上遊戲《藍色協議》發表

本田翼將成今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋延後推出

《Pokémon GO》公開三週年活動

《萊莎的鍊金工房》繁中版將同步發售

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中

《怪物彈珠》二週年線下活動開跑

《航海王：奪寶爭霸戰》公開預告影片

Toyz將出版個人自傳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366