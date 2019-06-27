《Free Fire》推新改版　全新角色拉斐爾登場

電競中心／綜合報導

《Free Fire - 我要活下去》於今（27）日盛大改版，新增全新角色冷酷殺手「拉斐爾」、新排位等級「巔峰」、特殊現定模式「超･致命狂射」、生存道具「修復工具包」及地圖隨機事件「毒霧」，同時並持續優化遊戲畫質和各項操作，讓玩家們有更刺激的遊戲體驗。

配合改版推出的登入活動中，除了送出好康「傳奇武器轉蛋券」外，於6/28（五）至7/5（五）活動期間將推出「夏季暖身趴」，祭出「機甲科技武器塗裝箱」、「骨骸背包」以及受到玩家熱烈討論的泳裝外觀「藍寶基尼」組合包等大禮，為即將展開的夏季慶典活動揭開序幕。每日登入《Free Fire - 我要活下去》還可以進行抽獎，最大獎有機會抽中遊戲獎勵999鑽石。

營運團隊為了歡慶改版，特別推出登入活動：即日起到6/30（日）期間只要登入遊戲，即可獲得「傳奇武器轉蛋券」、「金幣轉蛋券」及「賞金令牌補給卡（7日)」三大好禮。

全新角色冷酷殺手「拉斐爾」背負著悲傷的過去記憶，在一個滿懷期待的返家夜晚，「拉斐爾」發現家人被殘忍地殺害，而警方的無能始終無法讓兇手得到應有的制裁。萬念俱灰下，他成為一名為了正義而活的私刑者，儘管雙手沾滿鮮血，執行非法正義的理念卻成為他活下去的重要信念，直到拉斐爾被送往煉獄島，都還在為尋找真正的正義而活。

對於《Free Fire - 我要活下去》高端玩家來說，排位賽是個大展身手的重要戰場。本次改版在最高等級「傳奇」之上，新增了「巔峰」等級，讓技巧精湛的玩家們有更多的表現機會。而每個賽季的前300名玩家會晉升至「巔峰」等級，榮獲「巔峰」等級的玩家們將獲得獨特的背景和頭像，而專屬的特製動畫也將凸顯身為高端玩家的榮耀。

本次改版在經典模式「百慕達」中新增全新地圖事件「毒霧」，無論是否身處建築物內，只要位於被「毒霧」籠罩的區域，護甲的耐久度將持續下降；若玩家無護甲時血量則會隨之降低，玩家們只能盡可能的遠離「毒霧」，一旦離開障蔽物，便更增加和敵人正面對決的機會。

本次改版不僅帶來各種振奮人心的新改變，玩家於遊戲中的體驗也將大大提升。首先，在自訂房間的部分，玩家們將握有更多編輯特殊選項的權限，讓自訂比賽更加有趣。而在自動撿取物品的環節中，將可自訂撿取的內容，節省整理背包的時間。遊戲大廳中所新增的《FREE FIRE 冒險手冊》也將記錄玩家遊戲中的各種經歷，凡走過必留下痕跡，玩家們可透過手冊記錄並回憶在Free Fire世界的點滴時光。