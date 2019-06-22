ROG電競聯盟挑戰賽迎第二週賽事！新北基隆兩地開戰

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG 直播派對」，預賽在今（6/22）日正式開戰，於 RS 電子競技館泰山店和夢想電子競技館愛三店兩地同步開打。

ROG 玩家共和國是華碩於 2006 年誕生的電競品牌，代表著極致效能及頂級規格品質，從主機板、顯示卡、螢幕、網通、電競週邊及機殼，ROG 致力於提供全世界玩家不斷追求的頂尖硬體設備。秉持著「只為超越」的精神，以玩家體驗為出發點，不斷創造出為玩家量身打造的創新設計和功能，更是全球遊戲玩家心目中的冠軍首選。

當今網咖不僅主打明亮舒適路線，就連電腦配備也是十分講究，RS 電子競技館泰山店和夢想電子競技館愛三店皆採用 ROG 玩家共和國配備，讓玩家在激烈的槍林彈雨之中，可以放心的和其他玩家來場技術上的對決。

本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負，本日的賽事在兩間網咖都各產生一個冠軍和亞軍，賽事本分別獲得新台幣 2,000 元與 1000 元獎金，在經過一番激戰過後，最終兩店各別誕生出冠軍玩家。

RS 電子競技館泰山店的冠軍 表示自己很常參加這樣類型的比賽，最一開始接觸的遊戲是《SF》，中間因為課業因素而沒玩好一段時間，直到後來《絕地求生》開始紅之後就回去玩，目前是戰隊 Teams SADES 的選手之一，認為這次的賽事相當不錯，尤其是對業餘選手來說會是很好的發揮。

夢想電子競技館愛三店的冠軍 Xuan_1122，目前身份是大一學生，平常就是這家店的常客，玩《絕地求生》到現在也差不多有一年多的時間，很高興這次有機會可以晉級後面的賽事，希望未來有機會可以踏進電競圈成為選手。

ROG 電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，明（6/23）日將於新北 I 網棧與桃園快樂E-SPORTS電競網路館開戰，接下來將會在中、南部舉辦預賽，想參賽的玩家還可前往報名。

＊合作網咖

RS電子競技館 泰山店：新北市泰山區明志路三段158號

夢想電子競技館 愛三店：基隆市仁愛區愛三路57號6樓