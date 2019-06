經典動畫《新世紀福音戰士》正式登上Netflix 但是缺ED被罵翻

記者周之鼎/台北報導

往錄影音平台Netflix今(6/21)日上架經典動畫《新世紀福音戰士》的電視版,以及兩部劇場版《The End of Evangelion AIR/真心為你》和《Evangelion Death (True)2》(皆含中文字幕),雖然這次Netflix為全球獨佔,卻因為疑似版權問題,電視版在日本以外的地區都缺少了片尾曲「Fly Me to the Moon」而引發動漫迷熱議。

《新世紀福音戰士》整個系列包括電視動畫、電影、漫畫、電腦遊戲與小說,在日本文化廳所舉辦的「日本傳媒藝術100選」,《EVA》也被票選為史上最經典動畫。 《新世紀福音戰士》在日本引發巨大的社會現象,至今20年過去仍未退燒,可說是動畫史上足以用「里程碑」來代表的作品之一。2015年日本還發起打造「朗基努斯之槍」的射月計畫,雖然並未達成募資目標(目標一億日圓,最終募資 5,469 萬日圓),但也創下日本有史以來募資金額最高的紀錄,足見其影響力深植人心。

其片頭曲「殘酷天使的行動綱領」更是被譽為一代動漫神曲,主唱者高橋洋子也因此曲在日本樂壇奠定地位,高橋洋子在今年接受《Ettoday 遊戲雲》採訪時,也曾表示「我知道這部作品很有名,但我沒想到這首歌最後會這麼有名,我很謝謝世界各地的人都熟悉這首歌。過了這麼多年,還是受到全世界人們的喜愛,對此我也非常驚訝。」被問到《新世紀福音戰士》爆紅的原因時,高橋洋子也說:「看過每個人的感受都不一樣,都可以找出自己的答案,加上當年故事沒有完成,我想這是最主要的理由。」,並且也表示「我覺得福音戰士不僅僅只是一個動畫,主角在日常生活中會讓很多人有共鳴,這是很多過去沒有過的故事,以前的主人公很帥,力量很強,但是福音戰士的主角不是這樣的人,就像所有的人一樣,都都有心裡的弱點,所以福音戰士中的主角更偏近現實。」

除了「殘酷天使的行動綱領」外,當然片尾曲「Fly Me to the Moon」也受到不少動漫迷喜愛。對於許多動漫迷來說,《新世紀福音戰士》的地位也許就如同《星際大戰》在美國的定位一樣,都是屬於具有歷史定位的文化創作。因此Netflix這次遭到熱議也不難理解,但相信Neflix也必然知道這點,也沒有理由會莫名拔掉ED,最有可能的問題仍是版權複雜橋不攏而導致這樣的結果。但如果你過去沒有看過《新世紀福音戰士》,也可趁著這個機會,來理解當年多半都是無敵主角駕著不敗機器人的時空背景下,《新世紀福音戰士》帶來的衝擊究竟為何。