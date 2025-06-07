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《OldSchool RuneScape》玩家抵制稅收　重現「波士頓傾茶事件」

記者黃冠瑋／綜合報導

《Old School RuneScape》是一款大型MMORPG遊戲，並在2013年由Jagex公司所推出，也由於遊戲只提供英語支援相對在台灣不太受玩家追捧，但在國外人氣卻是居高不下。而近日官方無預警調整遊戲通膨問題以此增加稅收，就有玩家感到不滿直接重現美國著名「波士頓傾茶事件」，因而引發社群玩家瘋狂議論。

▼《Old School RuneScape》玩家抵制稅收。（圖／翻攝自reddit／Jesus-Bacon）

▲▼《Old School RuneScape》玩家抵制稅收。（圖／記者黃冠瑋攝）

根據外媒報導，事情發生其實是開發團隊Jagex先前發現遊戲中正發生通貨膨脹的問題，於是官方想出手調整經濟系統，但卻未告知玩家便宣布調漲遊戲中的交易稅率，因而引發玩家不滿。對此官方給出的回應是，「此次調整並不是懲罰交易行為，而是為了活躍經濟體系，我們希望能讓經濟體系保持健康、價格公平，而在這次調整過後，遊戲內針對昂貴物品的稅率最多可徵收500萬遊戲幣」。

對此就有不滿的玩家突發奇想，跑到遊戲中的港口，並大喊當時美國著名「波士頓傾茶事件」名言，「沒有代表、沒有納稅」，並將背包中許多茶杯丟到港口，以此模擬當時的傾茶場景。

事情發生後迅速在網上掀起熱議，並針對此次遊戲稅收改革發表意見，其中就有人表示，那些億萬富豪就應該被課更多的稅，因為對於他們而言那些稅收增加也不會影響他們在遊戲中的體驗，對此一名自稱是遊戲的富豪玩家就出面反對，認為「遊戲內的中產階級玩家更多，因此提高那些玩家們的稅，或許會對遊戲的整體經濟更加幫助」，雖然目前只是玩家藉著這段隱喻表示抗議，但從社群討論中就可得知此次反彈聲浪相當巨大。

另外值得一提的是，「波士頓傾茶事件」是1773年在波士頓所發生的政治運動，由於英國東印度公司為了與走私茶葉抗衡，調降茶葉的價格，並聯合議會調漲殖民地的整體稅率，因而引發民間反抗組織「自由之子」抗議趁夜色潛入船艦將茶葉倒入海中，最終爆發美國獨立戰爭。

No more taxation without representation!
byu/Jesus-Bacon in2007scape

關鍵字：RuneScape稅收

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