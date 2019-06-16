「AniLink2019」7/20登場　動漫歌姬黒崎真音、TRUE來台開唱

記者樓菀玲／綜合報導

即將在暑假舉辦的動漫音樂祭「AniLink2019 -Link up with you-」，即將在7月20日在台演出，官方表示此事特別邀請了兩位動漫歌手來台演出，其分別為黒崎真音和TRUE，預定將在6月20日於KKTIX系統啟售門票。

熱力四射的現場表演非常有魅力的歌手黒崎真音，台灣許多喜愛動漫的粉絲所熟能詳的動漫大作都有她的參與，《魔法禁書目錄II》 ED、《東京闇鴉》 OP、《槍彈辯駁3 －The End of 希望峰學園－》 OP等等，黒崎真音曾在2013年與2016年來台表演，睽違三年再次來台演出，想必許多粉絲們一定非常期待這場久違的音樂盛宴。

另一位則是2014年出道為藝人的「TRUE」，除了在歌唱事業上大放異彩，身為作詞家也以「唐沢美帆」的名義，與新田惠海、藍井艾露及眾多知名聲優、歌手合作，提供了不少填詞作品，也參與了動漫角色歌等作品的樂曲製作，作品備受好評。TRUE上一次來到台灣是參與2015年的「LANTIS FESTIVAL 2015」演出，在那之後許多粉絲都引頸期盼紫羅蘭永恆花能在台灣再次綻放。

演出資訊

演出時間：2019/07/20（六） 19:00（18:00開放入場）

演出地點：ATT Recharge 8F SHOWBOX

售票時間：2019/06/20（四）

售票系統：KKTIX

票價：一般1800/VIP 3200

主辦單位：紅星娛樂、Sphere29