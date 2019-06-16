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《英靈神殿大亂鬥》 與《探險活寶》合作　阿寶老皮大鬧格鬥世界

《英靈神殿大亂鬥》 與《探險活寶》合作　阿寶老皮大鬧格鬥世界（圖／Ubisoft提供）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 在 E3 電玩遊戲展上宣佈，來自卡通頻道（Cartoon Network）【探險活寶】的阿寶、老皮和泡泡糖公主即日起「史詩跨界」進入《英靈神殿大亂鬥》的世界，《英靈神殿大亂鬥》是一款在 PC、PS4、Xbox One（包含 Xbox One X）和 Nintendo Switch 皆有提供的免費遊玩格鬥遊戲，目前共有超過 2500 萬名玩家加入。

「探險活寶史詩跨界」角色對應既有的《英靈神殿大亂鬥》傳奇角色，但帶來了全新獨特的視覺設計，包含全新風格的角色招牌能力、全新自訂選擇動畫、全新音效設計等等。官方表示「探險活寶」遊戲內特別活動將於即日起至 6 月 25 日截止，並且同步公開三位全新的「探險活寶跨界」角色。

阿寶為年輕的人類小男孩，這個「史詩跨界」的角色擁有了《英靈神殿大亂鬥》傳奇角色 Jhala 的威力、能力與六種招牌攻擊，以及兩個可以給斧頭及刀劍使用的【探險活寶】主題武器外觀。

老皮則是魔法夥伴，擁有六種招牌攻擊和兩個給槌子、護手使用的「探險活寶」武器外觀。老皮對應的是傳奇角色Kor。最後則是泡泡糖公主，她糖果王國的統治者，擁六種招牌攻擊和兩個給光槍、火箭長矛使用的「探險活寶」武器外觀。泡泡糖公主對應的是傳奇角色 Lord Vraxx。

《英靈神殿大亂鬥》 與《探險活寶》合作　阿寶老皮大鬧格鬥世界（圖／Ubisoft提供）

官方表示，「探險活寶史詩跨界」會在活動結束後透過遊戲內商店繼續提供，包括「史詩跨界」角色阿寶、老皮和泡泡糖公主，每項可用 300 枚猛瑪硬幣（Mammoth coins）購買。

在一張特別的「探險活寶」地圖上，玩家將自成一隊同時控制兩名傳奇角色，設法擊敗另一位也同時控制兩名傳奇角色的玩家。這個全新遊戲模式在活動結束後將以自訂遊戲模式的方式繼續提供。包括全新的「探險活寶」主題地圖樹屋 （The Treehouse Stage），以及角色主題 KO 特效，包括彩虹姊姊、腫泡泡公主、阿鵝，以及其他來自哇賽祕境的居民。

關鍵字：E3 2019E3美國電玩展

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