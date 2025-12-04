ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

求職者AI冒充作品　遊戲公司面試改「現場畫」　嘆：只能這樣做

記者楊智仁／綜合報導

日本鳥取縣境港市舉辦 20 年的「妖怪川柳大賽」宣布停辦，主因生成式 AI 迅速普及，讓主辦方難以辨別投稿作品到底出自人類還是 AI。根據日媒報導指出，ChatGPT 等工具深入一般民眾生活，AI 所生成句子與插畫品質已與人類作品難以區分，對評審造成極大負擔，甚至遊戲業者透露公司面試已經改成「現場作畫」，以防 AI 冒充作品的情況發生。

▼AI履歷橫行、遊戲公司面試改「現場畫」。（圖／翻攝自推特）▲▼AI。（圖／翻攝自推特）

生成式 AI 影響從地方活動一路擴散至出版、設計、遊戲等內容產業，各界對於「AI 作品是否應視為創作」仍爭執不休，但更多人擔憂的是，公募比賽與新人選拔制度恐將因此走向崩潰。社群平台每天都有 AI 文本與圖像大量湧出，甚至連過去較複雜的「漫畫風」圖像如今也能輕易透過 AI 完成，由於無法分辨真偽，地方與民間比賽取消 AI 作品得獎案例頻繁出現。

小說與漫畫投稿網站 AlphaPolis 在 11 月 18 日宣布，旗下全數比賽禁止投稿 AI 生成內容，一名大型出版社漫畫編輯坦言，現在的第一關不是審查內容品質，而是「判斷是否 AI 生成」，形容這是日本內容產業的重大危機，「如果公募制度崩壞，我們將失去發掘年輕創作者的最重要管道。」

AI 不僅影響投稿比賽也衝擊企業招募，過去就有求職者以網路圖片冒充作品，如今則新增 AI 圖像詐欺案例，某中型遊戲公司的美術主管透露，曾錄用自稱能原創繪畫的人才，入職後才發現作品皆為 AI 生成完全無法勝任工作，「因此我們改成面試當場作畫，麻煩歸麻煩，但不這麼做已經不行。」該主管也表示，公司內部甚至開始出現「用 AI 就好」、「只要會用 AI 的員工即可」的聲音，使得真正的創作者地位受到威脅。

