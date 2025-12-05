ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

SEGA導入AI助遊戲開發！僅在「適當領域」使用　業界看法兩極

記者楊智仁／綜合報導

SEGA 於本財年第二季財報發布後的問答環節中表示，面對遊戲開發成本逐年上升，公司將在開發流程中導入 AI 技術以提高效率。然而，針對生成式 AI 在創意領域引發的爭議，SEGA 強調將僅在「適當情境」下慎用 AI。

▼SEGA宣布導入AI助遊戲開發。（圖／翻攝自Sega）▲▼▼Sega。（圖／翻攝自Sega）。

SEGA 表示，在遊戲產業普遍朝大型專案推進的趨勢下，公司除了投資大型遊戲外，也將積極導入更具效率的技術與流程，「我們不會完全跟隨大型開發趨勢，也會追求效率提升，例如善用 AI。」不過 SEGA 同時強調，由於生成式 AI 在角色創作等創意工作上存在相當大的業界阻力，公司將以謹慎態度評估使用範圍，「如簡化開發流程等合適的使用案例」。

生成式 AI 近年在遊戲產業加速普及，但其使用範圍與影響仍引發高度爭議，像是有日本遊戲公司透露，公司已要求所有申請美術職缺的求職者在面試現場進行實際繪畫，以避免應徵者以 AI 生成圖像冒充作品。他也表示，高層開始質疑是否仍需聘請創作者，甚至提出「應改聘擅長使用生成式 AI 的人才」等看法，引發業界擔憂。

Helldivers 2 開發商 Arrowhead Game Studios 執行長 Shams Jorjani 上月受訪時表示，AI 討論兩極化嚴重，許多辯論忽略工具型 AI 與創作型 AI 的差別。他指出若 AI 能提升行政與後勤效率，將能讓團隊專注於創作本身。

【太扯】左轉車完全沒在讓！ 2高中生走斑馬線遭撞重摔

