上市前一天被封殺...獨立遊戲慘遭兩大平台禁售　團隊嘆：搞不懂

記者楊智仁／綜合報導

義大利獨立開發團隊 Santa Ragione 製作的敘事第一人稱恐怖遊戲《Horses》，繼 Steam 在開發期間預先封禁後，近日又遭 Epic Games Store 下架，且時間點就在遊戲預定推出的前一天。此舉讓開發團隊相當錯愕，也對平台方溝通態度表達不滿。

▼獨立遊戲慘遭兩大平台禁售。（圖／翻攝自Epic Games Store）

根據《Horses》官方公開的完整說明文件，Epic Games Store 以違反「不當內容」與「仇恨或虐待內容」為由拒絕發行該作，其中包含涉露骨性行為描寫與動物虐待等爭議。此外，Epic 根據審查內容重新填寫 IARC 問卷後，給予本作「僅限成人」（AO）評級，使其自動不具上架資格。

不過 Santa Ragione 反駁指出，《Horses》並無任何露骨或頻繁性行為描寫，所有裸露內容均以像素完全遮蔽；遊戲也未宣揚任何形式的虐待行為，反而是對暴力與虐待的批判。開發團隊進一步表示，過去兩個月已多次提交遊戲版本供審查，並在距上架 18 天前得到「可發布版本」的確認，因此在最後一刻遭到封禁，顯得相當突兀。

Santa Ragione 指出，不論與 Valve 或 Epic 溝通，都多以自動回信或模糊理由回覆，缺乏具體摘要，不僅無法釐清問題，也讓調整內容以重新提交幾乎不可能，他們對這類平台審核流程的透明度與一致性表達深刻疑慮。