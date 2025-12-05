ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日女高中生被《棋魂》佐為帥到...發文求助「他是誰」破千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

《棋魂》( 棋靈王 ) 是許多人小時候的回憶，作品不僅粉絲們帶入圍棋世界，進藤光與佐為一步步成長朝更高殿堂發起挑戰，也讓人感動。而近期《棋靈王》於社群上再次掀起一波討論，原因竟然是一名日本女高中生被佐為的長相「帥到了」。

▼日女高中生被《棋魂》佐為帥到。（圖／翻攝自推特）▲▼棋魂。（圖／翻攝自推特）

《棋魂》由堀田由美負責原作，漫畫由小畑健繪製，1999 -2003 年於集英社《週刊少年JUMP》連載，單行本全 23 卷曾獲得第 45 屆小學館漫畫賞 、第 7 屆手塚治虫文化獎新生獎。先前有一位日本高中女生於推特發文，「拜託各位，這位帥氣的男性究竟是誰，我好喜歡他，這可能會影響我之後的人生，請告訴我！」貼文後面還附上許多哭臉表情，而大家仔細一看，照片中帥哥正是《棋魂》的佐為。

畢竟對方是高中生，《棋魂》完結的時候都還沒出生，不知道這部經典作品相當正常，她還貼出自己在網路上搜尋關鍵字，「戴烏紗帽的角色」、「烏紗帽 漫畫 帥氣」，當然這些方式是找不到佐為的，該篇貼文吸引超過 2000 萬觀看，甚至讓《棋魂》出現在推特熱搜，在網友熱心回覆下，她已經入坑了《棋魂》漫畫並分享心得，「佐為比想像中更可愛小調皮」、「就算看不懂圍棋也被吸進去。」

