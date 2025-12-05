ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　「狂降130GB」硬碟解放玩家有福了

記者黃冠瑋／綜合報導

《絕地戰兵2》先前爆出PC端安裝容量急遽爆增140GB後，引起許多玩家熱烈討論，雖說官方解釋為了照顧還在使用HDD玩家，但對於已經全面使用SSD玩家還是感到不滿。不過如今官方迎來驚人技術突破，成功測試從原本154GB大幅下降到約23GB，並且還在使用HDD玩家也不會受到大幅影響，後續如果穩定將全面開放。

▼《絕地戰兵2》PC版容量大解放。（圖／翻攝自x／@helldivers2）

▲▼《絕地戰兵2》PC版容量大解放。（圖／翻攝自x／@helldivers2）

根據官方公告資訊，本次順利和PlayStation Studios旗下的專門移植遊戲團隊Nixxes合作，成功導入新技術對遊戲檔案，讓先前困擾PC玩家的遊戲檔案過大問題就此解決，其關鍵在於刪除了原本為了縮短傳統硬碟（HDD）讀取時間而大量重複的資料數據，起初原本想保護HDD玩家而去加入那些檔案重複資料，以達到PC最佳化，但經過團隊發現《絕地戰兵2》的讀取瓶頸並不在素材載入，而關鍵因素是在關卡生成。

不論是SSD或HDD玩家，遊戲的大部分讀取時間都花在動態生成地圖，這個過程與素材讀取並行，重複資料是否存在對最終讀取表現影響非常有限，再加上先前遊戲初估有12%玩家使用HDD，讓團隊考量遊戲資料重複必要性，因而決定刪除資料，從原本54GB大幅下降到約23GB。不過令人訝異的是，刪除這些重複數據後，即便是在使用傳統硬碟的最極端的情況下，遊戲讀取時間也只會增加幾秒鐘，因此對普遍玩家遊戲體驗而言根本不受影響，也讓玩家硬碟空間從此大量解放。

至於此次技術突破「瘦身」版，僅只是官方測試，如果後續穩定將會全面開放，而想要提前體驗瘦身版本玩家，可以在Steam上的《絕地戰兵2》遊戲介面點選「內容」並進入「測試版」選項，在下方選單中選擇「prod_slim」，就可以下載「瘦身」版本。另外，玩家也不用擔心是否影響到正式版本，瘦身版不會對現有的任何帳號進度與購買內容修改，也可與所有玩家正常連線遊玩，如果遇到任何問題，玩家也可隨時退回舊版本。

絕地戰兵2

【大愛不止於生前】羅東女病患腦死器捐　救護車接力送心肺延續生命

