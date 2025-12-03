ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

低到剩1分...《一拳超人》最新話評價大逆轉　網喊：希望回來了

記者楊智仁／綜合報導

歷經數周爭議與網路炎上後，《一拳超人》第三季第八集終於讓粉絲看見曙光，這一集不僅劇情推進精彩，動畫品質明顯提升，在 IMDb 的評分也大幅躍進，不少網友興奮喊到，「這才是我們想看的《一拳超人》！」

▼《一拳超人》第八集評價逆轉。（圖／翻攝自推特）▲▼一拳超人。（圖／翻攝自推特）

《一拳超人》第三季開播以來便飽受批評，最大爭議在於動畫品質明顯下滑，與第一季極具張力的高水準戰鬥相比，第三季多次使用靜態畫面與僵硬動作，打鬥場景顯得倉促。製作公司更換為 J.C.STAFF、緊湊製作時程，被認為是品質不穩的主因。除了畫面問題外，粉絲也對劇情節奏與改編手法感到失望，認為許多漫畫名場面被壓縮、處理草率，與第一季的高完成度相比，這些問題讓老粉絲深感挫折，在 IMDb 評分甚至一度跌到 1.4 分。

然而第八集中 S 級英雄「閃光」對戰怪人化忍者兄弟時，製作團隊終於交出令人滿意表現，粉絲紛紛讚揚本集戰鬥流暢度、分鏡節奏與作畫細節，讓人重新看到《一拳超人》當年以「神級動作場面」聞名的雛型。曾參與《少女革命》、《魔法禁書目錄》等作品的監督長谷川真也加入，被認為是動畫品質回升關鍵，IMDb 評分也瞬間衝回了 6.7 分。

網友們則表示，「終於看到像樣的《一拳超人》動畫了」、「第三季要開始發威了」、「絕望終於變成了希望」、「之前太恐怖所以大家的標準都降低了」、「有戰鬥爽就給讚！」

關鍵字：一拳超人

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

