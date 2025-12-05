《失落星船：馬拉松》盜圖風波圓滿結束　繪師證實已達滿意和解

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》自從爆出盜用繪師創作後，讓開發團隊受到相當大的打擊並在後續決定延期，後續官方祭出萬元酬勞邀玩家測試。如今遊戲終於迎來重大消息，苦主繪師N2表示，近期已與Bungie和索尼互動娛樂達成令人滿意的解決方案，讓不少網友替她感到高興，也正式宣告抄襲風波就此結束。

▼《馬拉松》已於苦主繪師達成雙方滿意和解。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

整起事件起因其實是，一位名叫N2的英國藝術創作者於先前指控，當時發表的《Marathon》封閉測試環境中大量挪用她2017年創作海報中的設計素材，並且從未詢問過她本人意願就擅自使用，經過Bungie官方調查，才發現乃前員工所為，並已積極聯絡繪師N2討論此事，承諾會給予一個公正的交代，但《失落星船：馬拉松》也因此遭到重創，讓原本預計將在今年9月上市就此無限延期。

如今看來Bungie兌現交代承諾，與索尼互動娛樂共同見證和繪師N2達成令雙方滿意和解，至於和解細節雙方則並未透露，而許多網友則普遍猜測繪師可能獲得了一筆和解金，不過此說法並未獲得官方證實。

另外，撇開抄襲問題不談，《失落星船：馬拉松》雖然經歷抄襲並未被取消，但在先前進行測試熱度普遍達不到預期，團隊似乎想進行重大調整，這也是工作室為一再延期發售的主要原因。其中Bungie就有透露，他們計劃提升AI遭遇戰的挑戰性和趣味性，並透過新增的戰利品和動態事件，讓遊戲體驗更加豐厚。此外，戰鬥系統也在進行重製，遊戲的敘事和環境故事性也將增強，不論如何遊戲後續是否能扳回局勢，還有待觀察，畢竟玩家對於抄襲事情可說是相當反感。