ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《失落星船：馬拉松》盜圖風波圓滿結束　繪師證實已達滿意和解

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》自從爆出盜用繪師創作後，讓開發團隊受到相當大的打擊並在後續決定延期，後續官方祭出萬元酬勞邀玩家測試。如今遊戲終於迎來重大消息，苦主繪師N2表示，近期已與Bungie和索尼互動娛樂達成令人滿意的解決方案，讓不少網友替她感到高興，也正式宣告抄襲風波就此結束。

▼《馬拉松》已於苦主繪師達成雙方滿意和解。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

▲▼《馬拉松》已於苦主繪師達成雙方滿意和解。（圖／翻攝自X／@MarathonTheGame）

整起事件起因其實是，一位名叫N2的英國藝術創作者於先前指控，當時發表的《Marathon》封閉測試環境中大量挪用她2017年創作海報中的設計素材，並且從未詢問過她本人意願就擅自使用，經過Bungie官方調查，才發現乃前員工所為，並已積極聯絡繪師N2討論此事，承諾會給予一個公正的交代，但《失落星船：馬拉松》也因此遭到重創，讓原本預計將在今年9月上市就此無限延期。

如今看來Bungie兌現交代承諾，與索尼互動娛樂共同見證和繪師N2達成令雙方滿意和解，至於和解細節雙方則並未透露，而許多網友則普遍猜測繪師可能獲得了一筆和解金，不過此說法並未獲得官方證實。

另外，撇開抄襲問題不談，《失落星船：馬拉松》雖然經歷抄襲並未被取消，但在先前進行測試熱度普遍達不到預期，團隊似乎想進行重大調整，這也是工作室為一再延期發售的主要原因。其中Bungie就有透露，他們計劃提升AI遭遇戰的挑戰性和趣味性，並透過新增的戰利品和動態事件，讓遊戲體驗更加豐厚。此外，戰鬥系統也在進行重製，遊戲的敘事和環境故事性也將增強，不論如何遊戲後續是否能扳回局勢，還有待觀察，畢竟玩家對於抄襲事情可說是相當反感。

關鍵字：馬拉松射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

推薦閱讀

SEGA導入AI助遊戲開發！僅在「適當領域」使用　業界看法兩極

《失落星船：馬拉松》盜圖風波圓滿結束　繪師證實已達滿意和解

《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

日女高中生被《棋魂》佐為帥到...發文求助「他是誰」破千萬觀看

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　「狂降130GB」硬碟解放玩家有福了

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

2025App Store Awards獲獎名單出爐　年度iPhone遊戲、App團隊曝秘辛

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%？分析不看好「太多超級建設」

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出！新角色「風之女神」當主演

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

粉絲真實還原「寶可夢圖鑑」

日女高中生被《棋魂》佐為帥到

《一拳超人》最新話評價大逆轉

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《ARC Raiders》傻萌公雞爆紅

最新新聞

SEGA宣布導入AI助遊戲開發

《馬拉松》盜圖風波圓滿結束

《ARC Raiders》傻萌公雞爆紅

日女高中生被《棋魂》佐為帥到

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

粉絲真實還原「寶可夢圖鑑」

2025App Store Awards獲獎名單

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366