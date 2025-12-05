粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

記者楊智仁／綜合報導

喜愛《寶可夢》系列的粉絲，對作品中的高科技裝置「寶可夢圖鑑」絕不陌生，這款可攜式電子百科全書能即時提供各種寶可夢的資訊，然而過去一直只存在於虛構世界。如今，隨著粉絲們成長並投入科技領域，真實版寶可夢圖鑑已不再只是幻想。

▼粉絲真實神還原寶可夢圖鑑。（圖／翻攝自BigRig Creates）

知名創作者 BigRig Creates 近日發表了他所稱的「全球最強寶可夢圖鑑」，並表示這款自製 Pokédex 不僅外型精準，更具備完整功能，與多數僅求外觀還原的 DIY 作品不同，BigRig 的裝置中每個螢幕、按鍵與燈號皆具備實際作用，並非僅供展示。

這款圖鑑以 3D 列印外殼打造，內部搭載 ESP32 開發板 與 Raspberry Pi Pico 微控制器，外部更配有相機可透過拍照方式「捕捉」寶可夢。主螢幕負責顯示影像與詳細資料，另有三個額外螢幕展示寶可夢描述文字與屬性資訊，值得一提的是，這款 Pokédex 能辨識卡牌、玩偶、數位角色甚至粉絲創作圖。其影像辨識方式並未依賴 AI 模型，而是執行 Google 反向圖片搜尋，再分析結果中最常出現的字詞，以判定該寶可夢的身份。

為還原 Pokédex 的經典電子音，BigRig 最初使用 Piper TTS，再透過後製讓合成聲音更具機械感，但仍與預期略有差距。為達到最佳效果，他最終特地訓練了一套 自訂文字轉語音模型，打造出更貼近原作風格的最終聲線。BigRig Creates 亦同步公開實際操作影片，讓粉絲一睹真實版 Pokédex 的全貌。