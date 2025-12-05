ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》雖說近期出現有人利用無鑰匙Bug搜刮獎勵，引起不少抱怨，但幸好憑藉著官方即時修正，讓事件得以平息。與此同時遊戲中作為玩家夥伴公雞Scrappy因傻萌形象竟意外爆紅，對此開發人員則是透露，其原型居然是來自現實中家人寵物，因為一次會議亂入造就如今萬人矚目。

▼《ARC Raiders》傻萌公雞意外爆紅。（圖／翻攝自《ARC Raiders》官網）

▲▼《ARC Raiders》傻萌公雞意外爆紅。（圖／翻攝自《ARC Raiders》官網）

根據外媒報導，《ARC Raiders》上線後可說是話題滿滿，像是玩家遇外掛即時補償、掠奪生存世界罕見出現玩家彼此友善互助等。如今一位名為Scrappy的公雞夥伴竟意外爆紅，如果玩過數次遊戲的玩家就會知道，牠會在工坊為玩家收集製作材料，並且時不時還會做出傻萌模樣，可說是擄獲了許多人芳心。

不過沒想到Scrappy的傻萌舉動並不是憑空想像，根據《Arc Raiders》的3D美術師Johan透露，Scrappy公雞夥伴原型，其實是一隻名叫Hakan的真實公雞，並且還是他家中父母的寵物。Johan有一次在家中進行Zoom線上會議時，Hakan屁顛屁顛亂入到鏡頭當中，Johan表示，其實他是想抱抱，並且非常喜歡，但也由於牠一隻眼睛看不見，因此有一個壞習慣，就是總會踩進自己的食物裡，還會絆倒自己，不過Johan也表示非常喜歡牠的模樣。

此外，Johan起初只是看牠傻萌模樣太過可愛，於是將Hakan透過照片掃描技術做進遊戲裡，當作是遊戲特定吉祥物，沒想過要讓牠當作為玩家收集製作材料的夥伴，該點子也是團隊其他人員建議，意外的提議造就了現在《Arc Raiders》世界中備受喜愛且不可或缺的一部分。

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一次全丟】套圈圈豪撒整桶！霸氣中一瓶酒

推薦閱讀

SEGA導入AI助遊戲開發！僅在「適當領域」使用　業界看法兩極

《失落星船：馬拉松》盜圖風波圓滿結束　繪師證實已達滿意和解

《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

日女高中生被《棋魂》佐為帥到...發文求助「他是誰」破千萬觀看

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　「狂降130GB」硬碟解放玩家有福了

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

2025App Store Awards獲獎名單出爐　年度iPhone遊戲、App團隊曝秘辛

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%？分析不看好「太多超級建設」

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出！新角色「風之女神」當主演

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

粉絲真實還原「寶可夢圖鑑」

日女高中生被《棋魂》佐為帥到

《一拳超人》最新話評價大逆轉

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《ARC Raiders》傻萌公雞爆紅

最新新聞

SEGA宣布導入AI助遊戲開發

《馬拉松》盜圖風波圓滿結束

《ARC Raiders》傻萌公雞爆紅

日女高中生被《棋魂》佐為帥到

《絕地戰兵2》PC版迎大瘦身　

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲

粉絲真實還原「寶可夢圖鑑」

2025App Store Awards獲獎名單

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366