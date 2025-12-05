《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》雖說近期出現有人利用無鑰匙Bug搜刮獎勵，引起不少抱怨，但幸好憑藉著官方即時修正，讓事件得以平息。與此同時遊戲中作為玩家夥伴公雞Scrappy因傻萌形象竟意外爆紅，對此開發人員則是透露，其原型居然是來自現實中家人寵物，因為一次會議亂入造就如今萬人矚目。

▼《ARC Raiders》傻萌公雞意外爆紅。（圖／翻攝自《ARC Raiders》官網）

根據外媒報導，《ARC Raiders》上線後可說是話題滿滿，像是玩家遇外掛即時補償、掠奪生存世界罕見出現玩家彼此友善互助等。如今一位名為Scrappy的公雞夥伴竟意外爆紅，如果玩過數次遊戲的玩家就會知道，牠會在工坊為玩家收集製作材料，並且時不時還會做出傻萌模樣，可說是擄獲了許多人芳心。

不過沒想到Scrappy的傻萌舉動並不是憑空想像，根據《Arc Raiders》的3D美術師Johan透露，Scrappy公雞夥伴原型，其實是一隻名叫Hakan的真實公雞，並且還是他家中父母的寵物。Johan有一次在家中進行Zoom線上會議時，Hakan屁顛屁顛亂入到鏡頭當中，Johan表示，其實他是想抱抱，並且非常喜歡，但也由於牠一隻眼睛看不見，因此有一個壞習慣，就是總會踩進自己的食物裡，還會絆倒自己，不過Johan也表示非常喜歡牠的模樣。

此外，Johan起初只是看牠傻萌模樣太過可愛，於是將Hakan透過照片掃描技術做進遊戲裡，當作是遊戲特定吉祥物，沒想過要讓牠當作為玩家收集製作材料的夥伴，該點子也是團隊其他人員建議，意外的提議造就了現在《Arc Raiders》世界中備受喜愛且不可或缺的一部分。